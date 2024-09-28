https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851842432.html

СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского

СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского - 28.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского

Целью "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского может быть попытка выставить западные страны "предателями" Украины. Об этом сообщает британская... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T11:55+0300

2024-09-28T11:55+0300

2024-09-28T11:55+0300

украина

сша

владимир зеленский

запад

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Целью "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского может быть попытка выставить западные страны "предателями" Украины. Об этом сообщает британская газета The Spectator.Издание уточняет, что об этом говорят заведомо невыполнимые требования, которые Зеленский выдвигает в своем так называемом "плане победы"."Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.Журнал приводит заявления бывшего украинского генерального прокурора Виктора Луценко. По его словам, глава киевского режима хочет выставить своих западных союзников предателями, чтобы иметь возможность начать переговоры с российской стороной.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.

https://1prime.ru/20240927/plan-pobedy-851834316.html

украина

сша

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украина, сша, владимир зеленский, запад