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СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского - 28.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского
СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского - 28.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского
Целью "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского может быть попытка выставить западные страны "предателями" Украины. Об этом сообщает британская... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T11:55+0300
2024-09-28T11:55+0300
украина
сша
владимир зеленский
запад
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Целью "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского может быть попытка выставить западные страны "предателями" Украины. Об этом сообщает британская газета The Spectator.Издание уточняет, что об этом говорят заведомо невыполнимые требования, которые Зеленский выдвигает в своем так называемом "плане победы"."Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.Журнал приводит заявления бывшего украинского генерального прокурора Виктора Луценко. По его словам, глава киевского режима хочет выставить своих западных союзников предателями, чтобы иметь возможность начать переговоры с российской стороной.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.
https://1prime.ru/20240927/plan-pobedy-851834316.html
украина
сша
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украина, сша, владимир зеленский, запад
УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, ЗАПАД
11:55 28.09.2024
 
СМИ раскрыло тайный замысел "плана" Зеленского

The Spectator: Зеленский хочет выставить Запад предателем Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Целью "мирного плана" украинского лидера Владимира Зеленского может быть попытка выставить западные страны "предателями" Украины. Об этом сообщает британская газета The Spectator.
Издание уточняет, что об этом говорят заведомо невыполнимые требования, которые Зеленский выдвигает в своем так называемом "плане победы".
"Проявляет ли Зеленский простую наивность, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?" — задается вопросом автор материала.
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
СМИ раскрыли, как Байден относится к "плану победы" Зеленского
Вчера, 16:45
Журнал приводит заявления бывшего украинского генерального прокурора Виктора Луценко. По его словам, глава киевского режима хочет выставить своих западных союзников предателями, чтобы иметь возможность начать переговоры с российской стороной.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что разработал все пункты своего "плана победы" Украины в конфликте с Россией и намерен представить его западным союзникам.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, позиция украинского лидера по принуждению России к миру является фатальной ошибкой. Он также предупредил о последствиях для Киева.
 
УКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
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