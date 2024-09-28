https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851843619.html
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке - 28.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной, чем он поделился в своем Telegram-канале. | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T15:05+0300
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной, чем он поделился в своем Telegram-канале. "Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — сообщил он.Ранее Владимир Зеленский совершил рабочий визит США, в ходе которого он встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и в очередной раз потребовал у него разрешить ВСУ использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом не объявил об изменении своей позиции.27 сентября Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты, представителем Республиканской партии Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
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россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной, чем он поделился в своем Telegram
-канале.
"Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — сообщил он.
Ранее Владимир Зеленский совершил рабочий визит США, в ходе которого он встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и в очередной раз потребовал у него разрешить ВСУ использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом не объявил об изменении своей позиции.
27 сентября Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты, представителем Республиканской партии Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом