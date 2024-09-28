https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851843619.html

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке - 28.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Нью-Йорке

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной, чем он поделился в своем Telegram-канале. | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T15:05+0300

2024-09-28T15:05+0300

2024-09-28T15:05+0300

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке содержательной, чем он поделился в своем Telegram-канале. "Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа", — сообщил он.Ранее Владимир Зеленский совершил рабочий визит США, в ходе которого он встретился с действующим американским президентом Джо Байденом и в очередной раз потребовал у него разрешить ВСУ использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Тем не менее, Белый дом не объявил об изменении своей позиции.27 сентября Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты, представителем Республиканской партии Трампом. Последний выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января.

https://1prime.ru/20240927/tramp-851838278.html

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россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп