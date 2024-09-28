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"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом - 28.09.2024, ПРАЙМ
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"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом
"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом
Владимир Зеленский испытывал дискомфорт на пятничной встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывается в публикации... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T17:19+0300
2024-09-28T17:44+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
встреча
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывал дискомфорт на пятничной встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Spiegel.Как отмечается в статье, Зеленский перед камерами вместе с экс-президентом США "выглядел, будто у него скрутило живот".По мнению авторов публикации, таким образом глава киевского режима отреагировал на высказывание Трампа о его очень хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным."Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — говорится в статье. Также авторы материала отметили, что в отношениях Зеленского и экс-президента США пропала "химия". При этом в статье подчеркивается, что Зеленский имеет богатый опыт унижений.
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владимир зеленский, дональд трамп, встреча
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, встреча
17:19 28.09.2024 (обновлено: 17:44 28.09.2024)
 
"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом

Spiegel: Зеленский испытывал сильный дискомфорт на встрече с Трампом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывал дискомфорт на пятничной встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Spiegel.
Как отмечается в статье, Зеленский перед камерами вместе с экс-президентом США "выглядел, будто у него скрутило живот".
По мнению авторов публикации, таким образом глава киевского режима отреагировал на высказывание Трампа о его очень хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — говорится в статье.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
"На разных языках". Пушков прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
12:52
Также авторы материала отметили, что в отношениях Зеленского и экс-президента США пропала "химия". При этом в статье подчеркивается, что Зеленский имеет богатый опыт унижений.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд Трампвстреча
 
 
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