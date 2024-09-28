https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851844508.html

"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом

"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом

Владимир Зеленский испытывал дискомфорт на пятничной встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывается в публикации... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T17:19+0300

2024-09-28T17:19+0300

2024-09-28T17:44+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

встреча

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывал дискомфорт на пятничной встрече с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Spiegel.Как отмечается в статье, Зеленский перед камерами вместе с экс-президентом США "выглядел, будто у него скрутило живот".По мнению авторов публикации, таким образом глава киевского режима отреагировал на высказывание Трампа о его очень хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным."Президент Украины при этом судорожно держал свои черты лица под контролем и старался выглядеть непринужденно", — говорится в статье. Также авторы материала отметили, что в отношениях Зеленского и экс-президента США пропала "химия". При этом в статье подчеркивается, что Зеленский имеет богатый опыт унижений.

https://1prime.ru/20240928/pushkov-851842885.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, встреча