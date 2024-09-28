Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США - 28.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851845227.html
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США
Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T20:58+0300
2024-09-28T20:59+0300
политика
владимир зеленский
сша
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/41/839294147_0:95:2091:1271_1920x0_80_0_0_c2b34f9dfd091563b075e3840dbe4cc3.jpg
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."День, когда Зеленский умер! - провозгласил Филиппо. - На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского".Он подчеркнул, что Запад так и не разрешил Зеленскому наносить удары натовским ракетами вглубь территории Российской Федерации, а поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по словам политика, признали уже все.Также Филиппо особо отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским поставил главу киевского режима на место, упомянув свои хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — заключил французский политик.
https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851844508.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/41/839294147_133:0:1956:1367_1920x0_80_0_0_0e3d43a681cb7fcbd75854875bde98b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, сша, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, США, экспертное мнение
20:58 28.09.2024 (обновлено: 20:59 28.09.2024)
 
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США

Французский политик Филиппо: Зеленский уезжает из США с пустыми руками

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"День, когда Зеленский умер! - провозгласил Филиппо. - На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского".
Он подчеркнул, что Запад так и не разрешил Зеленскому наносить удары натовским ракетами вглубь территории Российской Федерации, а поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по словам политика, признали уже все.
Также Филиппо особо отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским поставил главу киевского режима на место, упомянув свои хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом
17:19
"Он уезжает в Киев с пустыми руками", — заключил французский политик.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийСШАэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала