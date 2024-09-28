https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851845227.html

"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США

"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США - 28.09.2024, ПРАЙМ

"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США

Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер... | 28.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-28T20:58+0300

2024-09-28T20:58+0300

2024-09-28T20:59+0300

политика

владимир зеленский

сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."День, когда Зеленский умер! - провозгласил Филиппо. - На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского".Он подчеркнул, что Запад так и не разрешил Зеленскому наносить удары натовским ракетами вглубь территории Российской Федерации, а поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по словам политика, признали уже все.Также Филиппо особо отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским поставил главу киевского режима на место, упомянув свои хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — заключил французский политик.

https://1prime.ru/20240928/zelenskiy-851844508.html

сша

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владимир зеленский, сша, экспертное мнение