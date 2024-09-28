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"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США - 28.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США
Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер... | 28.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-28T20:58+0300
2024-09-28T20:58+0300
2024-09-28T20:59+0300
политика
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."День, когда Зеленский умер! - провозгласил Филиппо. - На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского".Он подчеркнул, что Запад так и не разрешил Зеленскому наносить удары натовским ракетами вглубь территории Российской Федерации, а поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по словам политика, признали уже все.Также Филиппо особо отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским поставил главу киевского режима на место, упомянув свои хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — заключил французский политик.
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владимир зеленский, сша, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, США, экспертное мнение
"Зеленский умер!" Во Франции оценили визит украинского лидера в США
Французский политик Филиппо: Зеленский уезжает из США с пустыми руками
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский не добился ни одной из поставленных целей в ходе визита в Соединенные Штаты. Такое мнение в соцсети X
высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"День, когда Зеленский умер! - провозгласил Филиппо. - На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского".
Он подчеркнул, что Запад так и не разрешил Зеленскому наносить удары натовским ракетами вглубь территории Российской Федерации, а поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе, по словам политика, признали уже все.
Также Филиппо особо отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским поставил главу киевского режима на место, упомянув свои хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Скрутило". В Германии раскрыли, что стало с Зеленским на встрече с Трампом
"Он уезжает в Киев с пустыми руками", — заключил французский политик.