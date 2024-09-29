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Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам
Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам - 29.09.2024, ПРАЙМ
Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам
В ходе встречи абхазских оппозиционеров с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным в Сухуме обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам, сообщил... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T21:05+0300
2024-09-29T21:06+0300
экономика
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В ходе встречи абхазских оппозиционеров с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным в Сухуме обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам, сообщил корреспондент РИА Новости с места встречи. Оппозиция допускает продажу недвижимости, но позже, а пока предлагает сосредоточиться на других вопросах. "Никто не высказывается против строительства апартаментов, но прежде, чем будет возведена необходимая для этого инфраструктура, говорить об их строительстве преждевременно. Давайте займемся другими вопросами, например, обороны, совместной охраны границы и другими актуальными темами, прописанными в соглашении 2014 года", - заявил на встрече с Затулиным лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. По словам Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости. "Большинство жителей Абхазии имеет российское гражданство и такие же права в России, как и в Абхазии, а россияне в Абхазии не имеют права на покупку жилья. Это несправедливо. Пора это исправлять", - заявил Затулин. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Шамба и бывший президент республики Рауль Хаджимба. Ранее председатель комитета парламента республики по международным и межпарламентским связям Алхас Барциц сообщил РИА Новости, что вопрос апартаментов на сегодняшний день снят с производства в парламенте. Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи республике из-за неисполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. Абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы "протокола" состоявшегося в Москве совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Доказательств подлинности "протокола" предоставлено не было. "Протокол" якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны были якобы предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.
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Экономика
21:05 29.09.2024 (обновлено: 21:06 29.09.2024)
 
Пора исправлять. В Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам

Затулин и оппозиционеры Абхазии обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В ходе встречи абхазских оппозиционеров с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным в Сухуме обсудили вопрос продажи недвижимости россиянам, сообщил корреспондент РИА Новости с места встречи.
Оппозиция допускает продажу недвижимости, но позже, а пока предлагает сосредоточиться на других вопросах.
"Никто не высказывается против строительства апартаментов, но прежде, чем будет возведена необходимая для этого инфраструктура, говорить об их строительстве преждевременно. Давайте займемся другими вопросами, например, обороны, совместной охраны границы и другими актуальными темами, прописанными в соглашении 2014 года", - заявил на встрече с Затулиным лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.
По словам Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости. "Большинство жителей Абхазии имеет российское гражданство и такие же права в России, как и в Абхазии, а россияне в Абхазии не имеют права на покупку жилья. Это несправедливо. Пора это исправлять", - заявил Затулин.
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На встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Шамба и бывший президент республики Рауль Хаджимба.
Ранее председатель комитета парламента республики по международным и межпарламентским связям Алхас Барциц сообщил РИА Новости, что вопрос апартаментов на сегодняшний день снят с производства в парламенте.
Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи республике из-за неисполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой.
Абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы "протокола" состоявшегося в Москве совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Доказательств подлинности "протокола" предоставлено не было. "Протокол" якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны были якобы предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.
 
Экономика
 
 
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