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Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене

Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене - 29.09.2024, ПРАЙМ

Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене

Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее авиация нанесла удары по электростанциям и пору Ходейда в Йемене, передает пресс-служба ЦАХАЛ. | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T18:59+0300

2024-09-29T18:59+0300

2024-09-29T19:00+0300

происшествия

ракетные удары

йемен

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее авиация нанесла удары по электростанциям и пору Ходейда в Йемене, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Как сообщается, израильская авиация "нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене". При этом пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что целями серии авиаударов "были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти".В ЦАХАЛ подчеркнули, что авиаудары стали ответом на недавние атаки хуситов на Израиль.

https://1prime.ru/20240928/nasrulla-851844659.html

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ракетные удары, йемен