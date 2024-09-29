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Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене
Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене - 29.09.2024, ПРАЙМ
Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене
Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее авиация нанесла удары по электростанциям и пору Ходейда в Йемене, передает пресс-служба ЦАХАЛ. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T18:59+0300
2024-09-29T19:00+0300
происшествия
ракетные удары
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее авиация нанесла удары по электростанциям и пору Ходейда в Йемене, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Как сообщается, израильская авиация "нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене". При этом пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что целями серии авиаударов "были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти".В ЦАХАЛ подчеркнули, что авиаудары стали ответом на недавние атаки хуситов на Израиль.
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ракетные удары, йемен
Происшествия, ракетные удары, ЙЕМЕН
18:59 29.09.2024 (обновлено: 19:00 29.09.2024)
 
Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту в Йемене

Израиль подтвердил нанесение авиаударов по электростанциям и порту Ходейда в Йемене

© AFP / Mohammed Huwais*Вид на столицу Йемена город Сану
*Вид на столицу Йемена город Сану - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© AFP / Mohammed Huwais
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее авиация нанесла удары по электростанциям и пору Ходейда в Йемене, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
Как сообщается, израильская авиация "нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене".
При этом пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что целями серии авиаударов "были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом хуситов для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти".
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В ЦАХАЛ подчеркнули, что авиаудары стали ответом на недавние атаки хуситов на Израиль.
 
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