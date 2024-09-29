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В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили - 29.09.2024, ПРАЙМ
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В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили
В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили - 29.09.2024, ПРАЙМ
В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили
В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взяток, появились новые автомобили. Это Cadillac, а также... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T08:11+0300
2024-09-29T08:12+0300
тимур иванов
минобороны рф
коррупция
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взяток, появились новые автомобили. Это Cadillac, а также раритетный автомобиль выпуска 1967 года, следует из информации в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости и подтверждаемых судебными материалами. Согласно представленным данным, Иванов был собственником автомобиля Cadillac Escalade 2021 года. Кроме того, в деле фигурирует автомобиль 1967 года выпуска. РИА Новости до этого узнало, что в 2019 году в автопарке Иванова было 12 машин. Среди наиболее примечательных - Chevrolet Suburban, ЗиС-110 - он стоит, по данным интернет-ресурса "Авто.ру" от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У супруги генерала были такие машины, как Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла. Как полагает следствие, Тимур Иванов, который в Министерстве обороны курировал деятельность военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин получали взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет экс-замминистра обороны РФ получение взяток на общую сумму около 1 миллиарда рублей, генерал свою вину не признает.
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тимур иванов, минобороны рф, коррупция
Тимур Иванов, Минобороны РФ, коррупция
08:11 29.09.2024 (обновлено: 08:12 29.09.2024)
 
В деле Тимура Иванова нашлись дорогие автомобили

В деле Тимура Иванова нашлись Cadillac и раритетный автомобиль

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взяток, появились новые автомобили. Это Cadillac, а также раритетный автомобиль выпуска 1967 года, следует из информации в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости и подтверждаемых судебными материалами.
Согласно представленным данным, Иванов был собственником автомобиля Cadillac Escalade 2021 года. Кроме того, в деле фигурирует автомобиль 1967 года выпуска.
РИА Новости до этого узнало, что в 2019 году в автопарке Иванова было 12 машин. Среди наиболее примечательных - Chevrolet Suburban, ЗиС-110 - он стоит, по данным интернет-ресурса "Авто.ру" от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У супруги генерала были такие машины, как Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла.
Как полагает следствие, Тимур Иванов, который в Министерстве обороны курировал деятельность военно-строительного комплекса, а также его товарищ Сергей Бородин получали взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал, что следствие вменяет экс-замминистра обороны РФ получение взяток на общую сумму около 1 миллиарда рублей, генерал свою вину не признает.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
Вчера, 05:34
 
Тимур ИвановМинобороны РФкоррупция
 
 
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