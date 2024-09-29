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"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября - 29.09.2024, ПРАЙМ
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"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября
В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T20:41+0300
2024-09-29T20:42+0300
"фобос"
замена
зимние шины
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, выпадение снега не прогнозируется как минимум в течение двух декад октября - будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 5 градусов только в конце октября - начале ноября. "Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь", – сказал синоптик.В целом октябрь в Центральной России будет на 2-3 градуса теплее средних климатической значений, добавил Тишковец.
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"фобос", замена, зимние шины
"Фобос", замена, зимние шины
20:41 29.09.2024 (обновлено: 20:42 29.09.2024)
 
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября

Тишковец: в Центральной России шины можно не менять до ноября - снега не будет

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, выпадение снега не прогнозируется как минимум в течение двух декад октября - будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 5 градусов только в конце октября - начале ноября.
"Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь", – сказал синоптик.
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В целом октябрь в Центральной России будет на 2-3 градуса теплее средних климатической значений, добавил Тишковец.
 
"Фобос"заменазимние шины
 
 
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