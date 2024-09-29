https://1prime.ru/20240929/avtoshiny-851853495.html
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября
В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T20:41+0300
2024-09-29T20:41+0300
2024-09-29T20:42+0300
"фобос"
замена
зимние шины
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/48/762854830_0:217:2789:1785_1920x0_80_0_0_c1e6fb8cc998f6d5434701780b20ed60.jpg
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, выпадение снега не прогнозируется как минимум в течение двух декад октября - будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 5 градусов только в конце октября - начале ноября. "Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь", – сказал синоптик.В целом октябрь в Центральной России будет на 2-3 градуса теплее средних климатической значений, добавил Тишковец.
https://1prime.ru/20240922/pogoda-851707050.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/48/762854830_60:0:2727:2000_1920x0_80_0_0_198a1485e127463ace81bf40a32cf525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"фобос", замена, зимние шины
"Фобос", замена, зимние шины
"Фобос": в Центральной России шины можно будет не менять до ноября
Тишковец: в Центральной России шины можно не менять до ноября - снега не будет
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В октябре в Центральной России снега не ожидается. Так что замену летних шин на зимние можно отложить до ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, выпадение снега не прогнозируется как минимум в течение двух декад октября - будут только дожди. При этом среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 5 градусов только в конце октября - начале ноября.
"Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь", – сказал синоптик.
"Фобос" предсказал Москве летнюю погоду
В целом октябрь в Центральной России будет на 2-3 градуса теплее средних климатической значений, добавил Тишковец.