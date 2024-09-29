https://1prime.ru/20240929/briks-851850075.html
Успех России и Китая. На Западе задумались, как сосуществовать с БРИКС
Успех России и Китая. На Западе задумались, как сосуществовать с БРИКС - 29.09.2024, ПРАЙМ
Успех России и Китая. На Западе задумались, как сосуществовать с БРИКС
Объединение БРИКС, возглавляемое президентом России Владимиром Путиным, станет ключевым игроком в мировом порядке, пишет американское издание Foreign Affairs. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T12:14+0300
2024-09-29T12:14+0300
2024-09-29T12:14+0300
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объединение БРИКС, возглавляемое президентом России Владимиром Путиным, станет ключевым игроком в мировом порядке, пишет американское издание Foreign Affairs.Сейчас БРИКС включает в себя десять стран с долей в 35,6% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Между тем, интерес к вступлению в БРИКС растет, и его уже демонстрируют более 40 стран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБРИКС стремится к укреплению своей самостоятельности и независимости от США и их союзников. Страны объединения стремятся к расширению связей с альтернативными центрами силы и международными финансовыми институтами.В то же время БРИКС сталкивается с внутренними разногласиями и противоречиями между странами-членами. Некоторые стремятся использовать БРИКС для противостояния Западу, в то время как другие стремятся к демократизации и реформированию мирового порядка.Москва активно участвовала в создании и развитии БРИКС, стремясь к улучшению мирового порядка. Санкции против России негативно сказались на БРИКС, включая замораживание проектов и отказ от операций с российскими партнерами. Но БРИКС продолжает играть важную роль в стратегии России, несмотря на трудности.Стратегия России в БРИКС заключается в стремлении подорвать позиции США и ослабить их влияние в международных институтах. Россия делится передовыми технологиями с Китаем и другими странами, а также стремится к созданию защищенной от санкций финансовой инфраструктуры.При этом финансовая структура БРИКС — Новый банк развития (НБР) приостановил проекты в России, что указывает на необходимость дальнейшего развития БРИКС для снижения уязвимости перед западными санкциями.Китай является ключевым инициатором расширения БРИКС, стремясь к созданию альтернативы мировому порядку под руководством США. В период мирового финансового кризиса 2008-2010 годов именно Пекин поддерживал стремление Москвы к усилению БРИКС. После прихода к власти Си Цзиньпина Китай начал активно развивать БРИКС, включая создание НБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. БРИКС играет ключевую роль в формировании многосторонних институтов, повышающих влияние Китая в мировом порядке. Китай стремится к созданию альтернативных финансовых и технологических платформ, не зависящих от американского давления.Таким образом, Китай и Россия имеют схожие амбиции в отношении БРИКС и стремятся к свержению США с позиции глобального гегемона.Что касается дальнейшего увеличения числа участников, то Китай стремится к расширению БРИКС, однако сталкивается с сопротивлением Бразилии и Индии, которые хотят сохранить свою политику неприсоединения. Бразилия и Индия опасаются ужесточения позиций БРИКС и не желают разрывать связи с Западом.Как отмечается, БРИКС остается ключевой платформой для формирования многополярного мира, несмотря на внутренние разногласия. Страны-участницы стремятся к расширению многополярности и не скучают по доминированию Запада.При этом многие страны, включая Алжир, Колумбию и Малайзию, проявляют интерес к вступлению в БРИКС, но должны решить, на чьей стороне они будут.Иран, являющийся изгоем на международной арене, может усилить антизападный лагерь, в то время как большинство стран стремятся укрепить связи с Китаем и другими государствами Глобального Юга.Некоторые критики считают БРИКС угрозой для мирового порядка. На этом фоне западные страны должны серьезно воспринимать БРИКС и его недовольство существующим порядком. При этом им следует избегать чрезмерной опеки над средними державами и не отталкивать их от БРИКС, отмечают авторы. Запад должен демократизировать мировой порядок, отказавшись, например, от назначения руководителей МВФ и Всемирного банка только из Европы и США соответственно. В целом Запад должен стремиться к укреплению доверия и предотвращению антизападной направленности БРИКС, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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брикс, россия, китай, сша, бразилия, индия
БРИКС, РОССИЯ, КИТАЙ, США, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ
Успех России и Китая. На Западе задумались, как сосуществовать с БРИКС
FA: Западу нужно исправить ошибки, чтобы не настроить весь БРИКС против себя
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ.
Объединение БРИКС, возглавляемое президентом России Владимиром Путиным, станет ключевым игроком в мировом порядке, пишет американское издание Foreign Affairs
.
Сейчас БРИКС включает в себя десять стран с долей в 35,6% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Между тем, интерес к вступлению в БРИКС растет, и его уже демонстрируют более 40 стран.
БРИКС стремится к укреплению своей самостоятельности и независимости от США и их союзников. Страны объединения стремятся к расширению связей с альтернативными центрами силы и международными финансовыми институтами.
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В то же время БРИКС сталкивается с внутренними разногласиями и противоречиями между странами-членами. Некоторые стремятся использовать БРИКС для противостояния Западу, в то время как другие стремятся к демократизации и реформированию мирового порядка.
Москва активно участвовала в создании и развитии БРИКС, стремясь к улучшению мирового порядка. Санкции против России негативно сказались на БРИКС, включая замораживание проектов и отказ от операций с российскими партнерами. Но БРИКС продолжает играть важную роль в стратегии России, несмотря на трудности.
Стратегия России в БРИКС заключается в стремлении подорвать позиции США и ослабить их влияние в международных институтах. Россия делится передовыми технологиями с Китаем и другими странами, а также стремится к созданию защищенной от санкций финансовой инфраструктуры.
При этом финансовая структура БРИКС — Новый банк развития (НБР) приостановил проекты в России, что указывает на необходимость дальнейшего развития БРИКС для снижения уязвимости перед западными санкциями.
Китай является ключевым инициатором расширения БРИКС, стремясь к созданию альтернативы мировому порядку под руководством США. В период мирового финансового кризиса 2008-2010 годов именно Пекин поддерживал стремление Москвы к усилению БРИКС. После прихода к власти Си Цзиньпина Китай начал активно развивать БРИКС, включая создание НБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. БРИКС играет ключевую роль в формировании многосторонних институтов, повышающих влияние Китая в мировом порядке. Китай стремится к созданию альтернативных финансовых и технологических платформ, не зависящих от американского давления.
Таким образом, Китай и Россия имеют схожие амбиции в отношении БРИКС и стремятся к свержению США с позиции глобального гегемона.
В Турции ответили на критику стремления в БРИКС
Что касается дальнейшего увеличения числа участников, то Китай стремится к расширению БРИКС, однако сталкивается с сопротивлением Бразилии и Индии, которые хотят сохранить свою политику неприсоединения. Бразилия и Индия опасаются ужесточения позиций БРИКС и не желают разрывать связи с Западом.
Как отмечается, БРИКС остается ключевой платформой для формирования многополярного мира, несмотря на внутренние разногласия. Страны-участницы стремятся к расширению многополярности и не скучают по доминированию Запада.
При этом многие страны, включая Алжир, Колумбию и Малайзию, проявляют интерес к вступлению в БРИКС, но должны решить, на чьей стороне они будут.
Иран, являющийся изгоем на международной арене, может усилить антизападный лагерь, в то время как большинство стран стремятся укрепить связи с Китаем и другими государствами Глобального Юга.
Некоторые критики считают БРИКС угрозой для мирового порядка. На этом фоне западные страны должны серьезно воспринимать БРИКС и его недовольство существующим порядком. При этом им следует избегать чрезмерной опеки над средними державами и не отталкивать их от БРИКС, отмечают авторы. Запад должен демократизировать мировой порядок, отказавшись, например, от назначения руководителей МВФ и Всемирного банка только из Европы и США соответственно. В целом Запад должен стремиться к укреплению доверия и предотвращению антизападной направленности БРИКС, подчеркивается в статье.