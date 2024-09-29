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Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года - 29.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года

Российское правительство согласовало проект федерального бюджета Росси на грядущие три года. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров. | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T11:20+0300

2024-09-29T11:20+0300

2024-09-29T11:21+0300

россия

бюджет

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российское правительство согласовало проект федерального бюджета Росси на грядущие три года. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров. "Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - следует из опубликованного по итогам заседания кабмина документе.Отмечается, что кабмин поручил внести проект в Государственную Думу в установленном порядке.

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россия, бюджет