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Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года - 29.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года
Российское правительство согласовало проект федерального бюджета Росси на грядущие три года. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T11:20+0300
2024-09-29T11:20+0300
2024-09-29T11:21+0300
россия
бюджет
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российское правительство согласовало проект федерального бюджета Росси на грядущие три года. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров. "Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - следует из опубликованного по итогам заседания кабмина документе.Отмечается, что кабмин поручил внести проект в Государственную Думу в установленном порядке.
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россия, бюджет
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на предстоящие три года
Правительство одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российское правительство согласовало проект федерального бюджета Росси на грядущие три года. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - следует из опубликованного по итогам заседания кабмина документе.
Отмечается, что кабмин поручил внести проект в Государственную Думу в установленном порядке.
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