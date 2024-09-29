https://1prime.ru/20240929/dtp-851854260.html

Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус

Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус - 29.09.2024, ПРАЙМ

Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус

В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае грузовик и рейсовый автобус из Ставрополья попали в ДТП. Водитель грузовика погиб, 25 человек пострадали,... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T22:50+0300

2024-09-29T22:50+0300

2024-09-29T23:20+0300

происшествия

краснодарский край

дтп

пострадавшие

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае грузовик и рейсовый автобус из Ставрополья попали в ДТП. Водитель грузовика погиб, 25 человек пострадали, сообщили в региональном оперштабе. По сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, медицинская помощь понадобилась 21 человеку, с ними работают кубанские медики. "В том числе девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжелом состоянии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), сообщили в оперштабе.

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краснодарский край

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краснодарский край, дтп, пострадавшие