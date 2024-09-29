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Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус - 29.09.2024, ПРАЙМ
Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус
В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае грузовик и рейсовый автобус из Ставрополья попали в ДТП. Водитель грузовика погиб, 25 человек пострадали,... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T22:50+0300
2024-09-29T23:20+0300
происшествия
краснодарский край
дтп
пострадавшие
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае грузовик и рейсовый автобус из Ставрополья попали в ДТП. Водитель грузовика погиб, 25 человек пострадали, сообщили в региональном оперштабе. По сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, медицинская помощь понадобилась 21 человеку, с ними работают кубанские медики. "В том числе девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжелом состоянии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), сообщили в оперштабе.
https://1prime.ru/20240922/dtp-851709229.html
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краснодарский край, дтп, пострадавшие
Происшествия, Краснодарский край, ДТП, пострадавшие
22:50 29.09.2024 (обновлено: 23:20 29.09.2024)
 
Крупное ДТП: на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус

На Кубани грузовик и рейсовый автобус попали в ДТП, есть пострадавшие

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. В районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае грузовик и рейсовый автобус из Ставрополья попали в ДТП. Водитель грузовика погиб, 25 человек пострадали, сообщили в региональном оперштабе.
По сообщению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, медицинская помощь понадобилась 21 человеку, с ними работают кубанские медики.
"В том числе девять человек госпитализированы в медучреждения Краснодарского края, четверо в тяжелом состоянии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали российские туристы
22 сентября, 22:53
В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), сообщили в оперштабе.
 
ПроисшествияКраснодарский крайДТПпострадавшие
 
 
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