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Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России - 29.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240929/ekonomika-851849348.html
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России - 29.09.2024, ПРАЙМ
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:52+0300
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экономика
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde.Как отмечает автор, санкции ограничили импорт западных технологий, но не повлияли на повседневную жизнь в Москве. В частности, налицо развитие транспортной инфраструктуры, включая открытие новой линии метро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции затронули логистику и банковскую сферу, но многие отрасли нашли способы замены импортного оборудования. Импортозамещение и параллельный импорт помогли сохранить снабжение, несмотря на ограничения.Государство недавно ввело новые налоговые ставки — эта мера призвана увеличить доходы бюджета.Как отмечается в статье, несмотря на санкции, Россия демонстрирует рост ВВП в 4% во втором квартале. Экономика при этом страдает от структурных недостатков, включая зависимость от углеводородов. Национальная валюта стабилизировалась, но курс рубля к евро остается высоким.Рост экономики обусловлен военно-промышленным комплексом и увеличением расходов на оборону. Расходы на оборону составляют около 30% федеральных расходов, что является рекордным показателем. Более полумиллиона россиян работают в оборонной промышленности. В 2024 году расходы на оборону и безопасность могут вырасти до 8,7% ВВП, говорится в публикации.Эксперты предупреждают, что инфляция и нехватка рабочей силы могут замедлить экономический рост.В этих условиях Центральный банк повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Его глава Эльвира Набиуллина предупреждает о возможности стагфляции и рецессии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ
10:52 29.09.2024 (обновлено: 10:53 29.09.2024)
 
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России

Le Monde: российская экономика демонстрирует рост, несмотря на санкции

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde.
Как отмечает автор, санкции ограничили импорт западных технологий, но не повлияли на повседневную жизнь в Москве. В частности, налицо развитие транспортной инфраструктуры, включая открытие новой линии метро.
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Санкции затронули логистику и банковскую сферу, но многие отрасли нашли способы замены импортного оборудования. Импортозамещение и параллельный импорт помогли сохранить снабжение, несмотря на ограничения.
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Государство недавно ввело новые налоговые ставки — эта мера призвана увеличить доходы бюджета.
Как отмечается в статье, несмотря на санкции, Россия демонстрирует рост ВВП в 4% во втором квартале. Экономика при этом страдает от структурных недостатков, включая зависимость от углеводородов. Национальная валюта стабилизировалась, но курс рубля к евро остается высоким.
Рост экономики обусловлен военно-промышленным комплексом и увеличением расходов на оборону. Расходы на оборону составляют около 30% федеральных расходов, что является рекордным показателем. Более полумиллиона россиян работают в оборонной промышленности. В 2024 году расходы на оборону и безопасность могут вырасти до 8,7% ВВП, говорится в публикации.
Эксперты предупреждают, что инфляция и нехватка рабочей силы могут замедлить экономический рост.
В этих условиях Центральный банк повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Его глава Эльвира Набиуллина предупреждает о возможности стагфляции и рецессии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаРОССИЯсанкции против РФ
 
 
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