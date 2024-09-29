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Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России - 29.09.2024, ПРАЙМ
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:52+0300
2024-09-29T10:52+0300
2024-09-29T10:53+0300
экономика
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde.Как отмечает автор, санкции ограничили импорт западных технологий, но не повлияли на повседневную жизнь в Москве. В частности, налицо развитие транспортной инфраструктуры, включая открытие новой линии метро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции затронули логистику и банковскую сферу, но многие отрасли нашли способы замены импортного оборудования. Импортозамещение и параллельный импорт помогли сохранить снабжение, несмотря на ограничения.Государство недавно ввело новые налоговые ставки — эта мера призвана увеличить доходы бюджета.Как отмечается в статье, несмотря на санкции, Россия демонстрирует рост ВВП в 4% во втором квартале. Экономика при этом страдает от структурных недостатков, включая зависимость от углеводородов. Национальная валюта стабилизировалась, но курс рубля к евро остается высоким.Рост экономики обусловлен военно-промышленным комплексом и увеличением расходов на оборону. Расходы на оборону составляют около 30% федеральных расходов, что является рекордным показателем. Более полумиллиона россиян работают в оборонной промышленности. В 2024 году расходы на оборону и безопасность могут вырасти до 8,7% ВВП, говорится в публикации.Эксперты предупреждают, что инфляция и нехватка рабочей силы могут замедлить экономический рост.В этих условиях Центральный банк повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Его глава Эльвира Набиуллина предупреждает о возможности стагфляции и рецессии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
Le Monde: российская экономика демонстрирует рост, несмотря на санкции
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ.
Российская экономика адаптировалась к санкциям и даже получила выгоду от них, пишет французское издание Le Monde
.
Как отмечает автор, санкции ограничили импорт западных технологий, но не повлияли на повседневную жизнь в Москве. В частности, налицо развитие транспортной инфраструктуры, включая открытие новой линии метро.
Санкции затронули логистику и банковскую сферу, но многие отрасли нашли способы замены импортного оборудования. Импортозамещение и параллельный импорт помогли сохранить снабжение, несмотря на ограничения.
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Государство недавно ввело новые налоговые ставки — эта мера призвана увеличить доходы бюджета.
Как отмечается в статье, несмотря на санкции, Россия демонстрирует рост ВВП в 4% во втором квартале. Экономика при этом страдает от структурных недостатков, включая зависимость от углеводородов. Национальная валюта стабилизировалась, но курс рубля к евро остается высоким.
Рост экономики обусловлен военно-промышленным комплексом и увеличением расходов на оборону. Расходы на оборону составляют около 30% федеральных расходов, что является рекордным показателем. Более полумиллиона россиян работают в оборонной промышленности. В 2024 году расходы на оборону и безопасность могут вырасти до 8,7% ВВП, говорится в публикации.
Эксперты предупреждают, что инфляция и нехватка рабочей силы могут замедлить экономический рост.
В этих условиях Центральный банк повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Его глава Эльвира Набиуллина предупреждает о возможности стагфляции и рецессии.