https://1prime.ru/20240929/frantsiya-851850574.html
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T13:28+0300
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2024-09-29T14:24+0300
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT" <…>. Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!" — сообщил он.Политик также уточнил, что супруги могут получить тюремный срок и большие штрафы.Ранее 27 сентября таможня в Германии рассказала об аресте 37-летнего немца и его 42-летней жены из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подсанкционным российским телеканалам через услугу IP TV. Как уточнило ведомство, в предложение, предположительно, входили каналы "Россия 1" и RT". Оба задержанных имеют украинское гражданство. Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
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РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, санкции против РФ, RT
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
Филиппо назвал задержание супругов из-за вещания российских каналов еврофашизмом
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ.
Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в социальной сети X
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT" <…>. Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!" — сообщил он.
Политик также уточнил, что супруги могут получить тюремный срок и большие штрафы.
Ранее 27 сентября таможня в Германии рассказала об аресте 37-летнего немца и его 42-летней жены из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подсанкционным российским телеканалам через услугу IP TV. Как уточнило ведомство, в предложение, предположительно, входили каналы "Россия 1" и RT".
Оба задержанных имеют украинское гражданство.
Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
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