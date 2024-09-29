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"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT - 29.09.2024, ПРАЙМ
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"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT
Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T13:28+0300
2024-09-29T14:24+0300
россия
франция
санкции против рф
rt
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT" &lt;…&gt;. Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!" — сообщил он.Политик также уточнил, что супруги могут получить тюремный срок и большие штрафы.Ранее 27 сентября таможня в Германии рассказала об аресте 37-летнего немца и его 42-летней жены из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подсанкционным российским телеканалам через услугу IP TV. Как уточнило ведомство, в предложение, предположительно, входили каналы "Россия 1" и RT". Оба задержанных имеют украинское гражданство. Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
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россия, франция, санкции против рф, rt
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, санкции против РФ, RT
13:28 29.09.2024 (обновлено: 14:24 29.09.2024)
 
"Еврофашизм". Во Франции возмутились из-за инцидента с RT

Филиппо назвал задержание супругов из-за вещания российских каналов еврофашизмом

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© AFP / Ludovic Marin
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Задержание в Германии семейной пары, подозреваемой в передаче российским телеканалам информации, является "еврофашизмом", возмутился в своем аккаунте в социальной сети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару, "за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT" <…>. Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!" — сообщил он.
Политик также уточнил, что супруги могут получить тюремный срок и большие штрафы.
Ранее 27 сентября таможня в Германии рассказала об аресте 37-летнего немца и его 42-летней жены из-за того, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подсанкционным российским телеканалам через услугу IP TV. Как уточнило ведомство, в предложение, предположительно, входили каналы "Россия 1" и RT".
Оба задержанных имеют украинское гражданство.
Ранее 4 сентября поступила информация, что Соединенные Штаты расшири санкционный список против России, включив туда медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
TikTok удалил аккаунты Sputnik на фоне новых санкций США
21 сентября, 16:03
 
РОССИЯФРАНЦИЯсанкции против РФRT
 
 
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