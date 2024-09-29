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Уволят, но послом не назначат. Над Будановым* сгущаются тучи
Уволят, но послом не назначат. Над Будановым* сгущаются тучи - 29.09.2024, ПРАЙМ
Уволят, но послом не назначат. Над Будановым* сгущаются тучи
Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* в скором времени могут уволить, но послом его назначать не планируется, утверждает украинское издание "Новое... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T17:33+0300
2024-09-29T17:33+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* в скором времени могут уволить, но послом его назначать не планируется, утверждает украинское издание "Новое время", ссылаясь на источник в силовых кругах.Ранее другое украинское СМИ "Страна.ua", так же апеллируя к данным источника, сообщило, что министра обороны Украины Рустема Умерова и главу ГУР Буданова* планируют уволить. На место главы ГУР, по данным "Страны.ua", метит глава украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же, как сообщало издание, должен занять освободившийся пост руководителя Службы внешней разведки.При этом источник "Нового времени", как сообщается в публикации этого издания, "опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну".*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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Политика, УКРАИНА, ГУР МО Украины, СВР
Уволят, но послом не назначат. Над Будановым* сгущаются тучи
СМИ: главу ГУР МО Украины в случае отставки не планируют назначать послом
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* в скором времени могут уволить, но послом его назначать не планируется, утверждает украинское издание "Новое время", ссылаясь на источник в силовых кругах.
Ранее другое украинское СМИ "Страна.ua", так же апеллируя к данным источника, сообщило, что министра обороны Украины Рустема Умерова и главу ГУР Буданова* планируют уволить. На место главы ГУР, по данным "Страны.ua", метит глава украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же, как сообщало издание, должен занять освободившийся пост руководителя Службы внешней разведки.
СМИ узнали о возможной отставке глав Минобороны Украины и ГУР
При этом источник "Нового времени", как сообщается в публикации этого издания, "опроверг информацию некоторых телеграмм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну".
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.