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Kaspersky принял меры в США на фоне санкций
Kaspersky принял меры в США на фоне санкций - 29.09.2024, ПРАЙМ
Kaspersky принял меры в США на фоне санкций
"Лаборатория Касперского" на фоне санкций перевела персональных пользователей США на антивирус американского партнера UltraAV, рассказал РИА Новости директор по | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T07:37+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" на фоне санкций перевела персональных пользователей США на антивирус американского партнера UltraAV, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов в рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024. В июне Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20 числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране. "Был найден партнер, с которым мы достаточно давно работаем. Мы разработали схему миграции нашего продукта на продукт, соответственно, нашего партнера … С нашей стороны и со стороны нашего партнера была подготовлена вся работа о том, чтобы предупредить пользователя. Это партнер из США UltraAV", - сказал Иванов. Он отметил, что это касается только домашних пользователей. Целью было предоставить американским пользователям B2C-продуктов возможность получать надежную защиту и после сентября. Сейчас осуществляется поэтапный переход. "Пользователям корпоративных продуктов мы действенно помочь ничем не можем", - добавил Иванов. Так, для персональных пользователей были рассылки как со стороны компании, так и со стороны их партнера. Началась замена продукта. Он пояснил, что антивирус никто не удалял, однако при желании пользователи могли отказаться от замены и удалить этот продукт. Иванов также сообщил, что компания практически полностью сократила свое присутствие в США, однако переориентировалась на другие рынки. Так, внимание было акцентировано на Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а ассортимент продуктов расширился. По словам эксперта, из года в год в этих странах у компании двузначный рост. "Наше решение ориентироваться на долгосрочную стратегию показало свою эффективность", - подытожил представитель "Лаборатории Касперского".
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kaspersky, США, санкции против РФ
Kaspersky принял меры в США на фоне санкций
Kaspersky на фоне санкций перевел пользователей США на антивирус партнера
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" на фоне санкций перевела персональных пользователей США на антивирус американского партнера UltraAV, рассказал РИА Новости директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов в рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024.
В июне Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского", запретив с 29 сентября американцам пользоваться услугами компании, которая, по мнению минторга страны, несет риски для нацбезопасности США. В июле компания сообщила, что начнет сокращать свою деятельность в США с 20 числа в связи с санкциями, отметив, что не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране.
"Был найден партнер, с которым мы достаточно давно работаем. Мы разработали схему миграции нашего продукта на продукт, соответственно, нашего партнера … С нашей стороны и со стороны нашего партнера была подготовлена вся работа о том, чтобы предупредить пользователя. Это партнер из США UltraAV", - сказал Иванов.
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Он отметил, что это касается только домашних пользователей. Целью было предоставить американским пользователям B2C-продуктов возможность получать надежную защиту и после сентября. Сейчас осуществляется поэтапный переход. "Пользователям корпоративных продуктов мы действенно помочь ничем не можем", - добавил Иванов.
Так, для персональных пользователей были рассылки как со стороны компании, так и со стороны их партнера. Началась замена продукта. Он пояснил, что антивирус никто не удалял, однако при желании пользователи могли отказаться от замены и удалить этот продукт.
Иванов также сообщил, что компания практически полностью сократила свое присутствие в США, однако переориентировалась на другие рынки. Так, внимание было акцентировано на Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а ассортимент продуктов расширился. По словам эксперта, из года в год в этих странах у компании двузначный рост.
"Наше решение ориентироваться на долгосрочную стратегию показало свою эффективность", - подытожил представитель "Лаборатории Касперского".