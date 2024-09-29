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В Киеве забили тревогу из-за ударов России - 29.09.2024, ПРАЙМ
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В Киеве забили тревогу из-за ударов России
В Киеве забили тревогу из-за ударов России - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за ударов России
Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать деморализацию Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:18+0300
2024-09-29T10:18+0300
энергетика
россия
украина
электроэнергия
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать деморализацию Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов &lt;…&gt;, война, это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.Офицер добавил, что если российские войска будут продолжать атаковать энергоструктуру на Украине, то последняя не сможет пережить зиму.Ранее сообщалось, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии. В 2023 году украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 57-83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч.
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россия, украина, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, электроэнергия
10:18 29.09.2024
 
В Киеве забили тревогу из-за ударов России

Эск-полковник СБУ: удары России по энергетике могут привести к деморализации ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать деморализацию Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт".
"Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов <…>, война, это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.
Офицер добавил, что если российские войска будут продолжать атаковать энергоструктуру на Украине, то последняя не сможет пережить зиму.
Ранее сообщалось, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии. В 2023 году украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 57-83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Главу "Укрэнерго" хотят уволить за плохую защиту энергообъектов, пишут СМИ
30 августа, 18:16
 
ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАэлектроэнергия
 
 
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