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В Киеве забили тревогу из-за ударов России

В Киеве забили тревогу из-за ударов России - 29.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве забили тревогу из-за ударов России

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать деморализацию Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T10:18+0300

2024-09-29T10:18+0300

2024-09-29T10:18+0300

энергетика

россия

украина

электроэнергия

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут спровоцировать деморализацию Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Сам президент Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено. Осталось 20 процентов <…>, война, это не только линия боестолкновения, но это и тыл. Если тыл и войска не связаны друг с другом, и в тылу еще хуже, чем в войсках, то это может привести к снижению морально-боевого духа личного состава", — пожаловался он.Офицер добавил, что если российские войска будут продолжать атаковать энергоструктуру на Украине, то последняя не сможет пережить зиму.Ранее сообщалось, что Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает в 2025 году повысить почти на 50% тариф на передачу электроэнергии. В 2023 году украинское правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 57-83%. Со своей стороны, нацрегулятор увеличил верхний предел цен для бизнеса на 80%, до 7200 гривен (174 доллара)/МВт.ч.

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россия, украина, электроэнергия