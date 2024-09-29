https://1prime.ru/20240929/kofe-851832176.html

Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает

Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает - 29.09.2024, ПРАЙМ

Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает

Мировой рынок кофе переживает серьезные потрясения – цены рекордно растут, причем популярную арабику догоняет более дешевая робуста. Что будет с ценами на... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T02:02+0300

2024-09-29T02:02+0300

2024-09-29T02:02+0300

экономика

россия

кофе

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83881/44/838814409_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_f50c8671f8684ab8353644c98f058eab.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой рынок кофе переживает серьезные потрясения – цены рекордно растут, причем популярную арабику догоняет более дешевая робуста. Что будет с ценами на популярный напиток, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.По данным за 2023/24 кофейный год (с октября по сентябрь), мировое производство кофе достигло рекордных высот – более 10,6 миллионов тонн. Это на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Но спрос растет еще более существенными темпами.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧто касается сортов, то арабика по-прежнему лидирует, занимая 58% мирового рынка. Бразилия, известная своими мягкими сортами арабики, по-прежнему остается мировым лидером в производстве этого сорта, контролируя около трети мирового рынка арабики.В то же время, Вьетнам удерживает лидерство по производству робусты. Этот более крепкий и горький сорт занимает оставшиеся 42%. При этом многие поставщики жалуются на недостаток робусты (более дешевый сорт относительно арабики). Этот сорт используется все активнее, прежде всего, в кофейнях.На этом фоне продолжается трансформация мирового рынка кофе. Бразилия, крупнейший производитель арабики, столкнулась с небывалой засухой. Кения, третий по величине производитель арабики на африканском континенте, столкнулась с проблемами из-за засухи и болезней растений. Тем временем, Коста-Рика и Гондурас, преодолев спад предыдущих лет, значительно увеличили производство."Вьетнаму в этом кофейном году пришлось уступить часть своих позиций из-за неблагоприятных погодных условий и изменения предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", - рассказывает Тинькова.На все это накладываются проблемы логистики – нехватка контейнеров, задержки судов в Красном море, высокая загруженность портов. Перевозчикам приходится выбирать более долгие маршруты, что сказывается на ценах. Таким образом, в течение следующего кофейного года подорожание продолжится – это касается обоих сортов. А чашка кофе станет еще дороже – даже для тех, кто привык готовить его дома.

https://1prime.ru/20240902/robusta-851283753.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кофе, цены