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Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает
Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает - 29.09.2024, ПРАЙМ
Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает
Мировой рынок кофе переживает серьезные потрясения – цены рекордно растут, причем популярную арабику догоняет более дешевая робуста. Что будет с ценами на... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T02:02+0300
2024-09-29T02:02+0300
экономика
россия
кофе
цены
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой рынок кофе переживает серьезные потрясения – цены рекордно растут, причем популярную арабику догоняет более дешевая робуста. Что будет с ценами на популярный напиток, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.По данным за 2023/24 кофейный год (с октября по сентябрь), мировое производство кофе достигло рекордных высот – более 10,6 миллионов тонн. Это на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Но спрос растет еще более существенными темпами.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧто касается сортов, то арабика по-прежнему лидирует, занимая 58% мирового рынка. Бразилия, известная своими мягкими сортами арабики, по-прежнему остается мировым лидером в производстве этого сорта, контролируя около трети мирового рынка арабики.В то же время, Вьетнам удерживает лидерство по производству робусты. Этот более крепкий и горький сорт занимает оставшиеся 42%. При этом многие поставщики жалуются на недостаток робусты (более дешевый сорт относительно арабики). Этот сорт используется все активнее, прежде всего, в кофейнях.На этом фоне продолжается трансформация мирового рынка кофе. Бразилия, крупнейший производитель арабики, столкнулась с небывалой засухой. Кения, третий по величине производитель арабики на африканском континенте, столкнулась с проблемами из-за засухи и болезней растений. Тем временем, Коста-Рика и Гондурас, преодолев спад предыдущих лет, значительно увеличили производство."Вьетнаму в этом кофейном году пришлось уступить часть своих позиций из-за неблагоприятных погодных условий и изменения предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", - рассказывает Тинькова.На все это накладываются проблемы логистики – нехватка контейнеров, задержки судов в Красном море, высокая загруженность портов. Перевозчикам приходится выбирать более долгие маршруты, что сказывается на ценах. Таким образом, в течение следующего кофейного года подорожание продолжится – это касается обоих сортов. А чашка кофе станет еще дороже – даже для тех, кто привык готовить его дома.
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россия, кофе, цены
Экономика, РОССИЯ, кофе, цены
02:02 29.09.2024
 
Прежде дешевый сорт кофе дорожает быстрее остальных и его не хватает

Эксперт Тинькова: более дешевая робуста догоняет популярную арабику

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой рынок кофе переживает серьезные потрясения – цены рекордно растут, причем популярную арабику догоняет более дешевая робуста. Что будет с ценами на популярный напиток, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.
По данным за 2023/24 кофейный год (с октября по сентябрь), мировое производство кофе достигло рекордных высот – более 10,6 миллионов тонн. Это на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее. Но спрос растет еще более существенными темпами.
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Что касается сортов, то арабика по-прежнему лидирует, занимая 58% мирового рынка. Бразилия, известная своими мягкими сортами арабики, по-прежнему остается мировым лидером в производстве этого сорта, контролируя около трети мирового рынка арабики.
В то же время, Вьетнам удерживает лидерство по производству робусты. Этот более крепкий и горький сорт занимает оставшиеся 42%. При этом многие поставщики жалуются на недостаток робусты (более дешевый сорт относительно арабики). Этот сорт используется все активнее, прежде всего, в кофейнях.
На этом фоне продолжается трансформация мирового рынка кофе. Бразилия, крупнейший производитель арабики, столкнулась с небывалой засухой. Кения, третий по величине производитель арабики на африканском континенте, столкнулась с проблемами из-за засухи и болезней растений. Тем временем, Коста-Рика и Гондурас, преодолев спад предыдущих лет, значительно увеличили производство.
"Вьетнаму в этом кофейном году пришлось уступить часть своих позиций из-за неблагоприятных погодных условий и изменения предпочтений фермеров. В результате производство робусты в стране сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину", - рассказывает Тинькова.
На все это накладываются проблемы логистики – нехватка контейнеров, задержки судов в Красном море, высокая загруженность портов. Перевозчикам приходится выбирать более долгие маршруты, что сказывается на ценах. Таким образом, в течение следующего кофейного года подорожание продолжится – это касается обоих сортов. А чашка кофе станет еще дороже – даже для тех, кто привык готовить его дома.
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Биржевая цена на кофе робуста отошла от рекордного уровня
2 сентября, 19:55
 
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