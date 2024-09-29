https://1prime.ru/20240929/kraski-851849523.html
Производители красок ЕС боятся банкротства из-за мер против Китая, пишет FT
Производители красок ЕС боятся банкротства из-за мер против Китая, пишет FT - 29.09.2024, ПРАЙМ
Производители красок ЕС боятся банкротства из-за мер против Китая, пишет FT
Европейские производители лакокрасочных материалов требуют пересмотра антидемпинговых мер против экспорта китайских сырьевых материалов, так как они могут... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T11:16+0300
2024-09-29T11:16+0300
2024-09-29T11:16+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Европейские производители лакокрасочных материалов требуют пересмотра антидемпинговых мер против экспорта китайских сырьевых материалов, так как они могут грозить производителям банкротством. Об этом пишет британское издание Financial Times.Согласно данным газеты, речь идет о диоксиде титана из Китая, тарифы на который достигли 39,7 процента. Это, по сообщению издания, грозит закрытием европейских заводов и разрушению промышленной базы в ЕС.Отмечается, что подобные меры, введённые в июле, пока ещё не были подтверждены странам Европейского союза, но производители уже беспокоятся. Как сообщил генеральный директор французской семейной компании Océinde Николя Дюжарден, это вопрос выживания компаний.В свою очередь, владелец финской компании Teknos в четвертом поколении Паула Селастие в беседе с Financial Times уточнила, что лакокрасочный сектор может столкнуться с продолжительным спадом, если производители пострадают от ещё более высоких цен, и если китайские поставки будут перенаправлены в другие места, то нехватка сырья приведёт к перебоям в производстве. По ее словам, в случае неспособности компании продавать планируемые объёмы появится острая необходимость сокращать рабочие места.
https://1prime.ru/20240926/gaz-851797716.html
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ес, китай, краска
Производители красок ЕС боятся банкротства из-за мер против Китая, пишет FT
TFT: производители красок в ЕС требуют пересмотра антидемпинговых мер против КНР
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Европейские производители лакокрасочных материалов требуют пересмотра антидемпинговых мер против экспорта китайских сырьевых материалов, так как они могут грозить производителям банкротством. Об этом пишет британское издание Financial Times.
Согласно данным газеты, речь идет о диоксиде титана из Китая, тарифы на который достигли 39,7 процента. Это, по сообщению издания, грозит закрытием европейских заводов и разрушению промышленной базы в ЕС.
Отмечается, что подобные меры, введённые в июле, пока ещё не были подтверждены странам Европейского союза, но производители уже беспокоятся. Как сообщил генеральный директор французской семейной компании Océinde Николя Дюжарден, это вопрос выживания компаний.
В свою очередь, владелец финской компании Teknos в четвертом поколении Паула Селастие в беседе с Financial Times уточнила, что лакокрасочный сектор может столкнуться с продолжительным спадом, если производители пострадают от ещё более высоких цен, и если китайские поставки будут перенаправлены в другие места, то нехватка сырья приведёт к перебоям в производстве. По ее словам, в случае неспособности компании продавать планируемые объёмы появится острая необходимость сокращать рабочие места.
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