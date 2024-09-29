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Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку

Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку - 29.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от покупки квартир в рассрочку

Средняя ставка на рынке ипотечного жилищного кредитования без учета льготных программ сегодня превышает отметку в 20% годовых. Поэтому возрастает интерес к... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T03:00+0300

2024-09-29T03:00+0300

2024-09-29T03:00+0300

экономика

россия

квартиры

рассрочка

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средняя ставка на рынке ипотечного жилищного кредитования без учета льготных программ сегодня превышает отметку в 20% годовых. Поэтому возрастает интерес к альтернативным способам приобретения жилья, в том числе с условием оплаты в рассрочку. Однако здесь есть множество нюансов, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Привлекательность покупки квартиры в рассрочку объясняется тем, что процентная ставка значительно ниже ипотечной. Встречаются и предложения, где проценты по рассрочке и вовсе не начисляются. Но при этом продавцы, как правило, завышают стоимость объекта, чтобы компенсировать риски и заработать. Так что цена сделки, по словам адвоката, может оказаться выше рыночной.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Если человек решит в краткосрочной перспективе продать квартиру, ранее купленную в рассрочку, он не сможет сделать это по цене покупки или дороже, придется выставить ее с дисконтом”, - объясняет Данилов. Кроме того, переплату за рассрочку, которая включена в цену квартиры, а не в проценты, нельзя принять к налоговому вычету, а переплату в виде ипотечных процентов можно.По своему содержанию рассрочка, как и ипотечное кредитование, позволяет осуществлять оплату квартиры не единовременно, а в течение оговоренного периода времени. При этом в отличие от ипотеки рассрочка не предполагает получение финансирования у банка. Кредитором в данном случае может выступать, как правило, сам застройщик или собственник квартиры.По словам адвоката, это значительно облегчает и ускоряет процедуру одобрения, но в то же время создает определенные риски.Дело в том, что банки при выдаче кредитов тщательно проверяют чистоту сделки, оценивая факторы риска, связанные как с продавцом (вероятность банкротства, правомочия на заключение сделки), так и с объектом сделки (наличие обременений имущества, притязания третьих лиц). Если банковского андеррайтинга нет, озаботиться им придется самому покупателю.Еще один момент - возможность для продавца в одностороннем порядке потребовать возврата квартиры при незначительной просрочке оплаты. По закону у него есть право отказаться от исполнения договора и потребовать актив обратно сразу после того, как не поступил платеж. Банки в таких случаях, как правило, дают время и охотно идут на компромисс.Таким образом, покупка в рассрочку экономически и юридически оправдана, если у покупателя есть намерение как можно скорее выплатить продавцу сумму долга, или когда по каким-либо причинам невозможно или нецелесообразно прибегнуть к ипотечному кредитованию, заключил Данилов.

https://1prime.ru/20240927/ipoteka-851833559.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, квартиры, рассрочка