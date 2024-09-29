https://1prime.ru/20240929/lavrov-851853845.html

"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых

"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых

Воевать с Российской Федерации руками нелегитимного неонацистского режима "бессмысленно и опасно". Теперь Вашингтон втягивает в "самоубийственную авантюру" и... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T22:02+0300

2024-09-29T22:02+0300

2024-09-29T22:03+0300

политика

сергей лавров

генассамблея оон

предупреждение

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Воевать с Российской Федерации руками нелегитимного неонацистского режима "бессмысленно и опасно". Теперь Вашингтон втягивает в "самоубийственную авантюру" и Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Об этом в материале для американского журнала Newsweek рассказывает обозреватель Натали Венегас.По ее словам, Лавров на Генассамблее ООН сделал "новое ядерное предупреждение в адрес США", отметив, что Вашингтон уготовил странам Евросоюза "самоубийственную авантюру".Западные лидеры, в свою очередь, все чаще о говорят об опасности прямого военного столкновения с Россией, говорится в публикации, ведь у Российской Федерации "больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны".Венегас передает слова главы МИД РФ о том, что Запад объявил своей целью нанесение России стратегического поражения. В статье отмечается, что Лавров сравнил указанную цель с планами Великобритании и США, которые еще до окончания Второй мировой войны, в 1945 году, разрабатывали операцию "Немыслимое" по уничтожению СССР."Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, - цитируются в статье слова Лаврова. - Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру".

https://1prime.ru/20240928/oon-851846293.html

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сергей лавров, генассамблея оон, предупреждение