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"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых - 29.09.2024, ПРАЙМ
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"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых
"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых
Воевать с Российской Федерации руками нелегитимного неонацистского режима "бессмысленно и опасно". Теперь Вашингтон втягивает в "самоубийственную авантюру" и... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T22:02+0300
2024-09-29T22:03+0300
политика
сергей лавров
генассамблея оон
предупреждение
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Воевать с Российской Федерации руками нелегитимного неонацистского режима "бессмысленно и опасно". Теперь Вашингтон втягивает в "самоубийственную авантюру" и Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Об этом в материале для американского журнала Newsweek рассказывает обозреватель Натали Венегас.По ее словам, Лавров на Генассамблее ООН сделал "новое ядерное предупреждение в адрес США", отметив, что Вашингтон уготовил странам Евросоюза "самоубийственную авантюру".Западные лидеры, в свою очередь, все чаще о говорят об опасности прямого военного столкновения с Россией, говорится в публикации, ведь у Российской Федерации "больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны".Венегас передает слова главы МИД РФ о том, что Запад объявил своей целью нанесение России стратегического поражения. В статье отмечается, что Лавров сравнил указанную цель с планами Великобритании и США, которые еще до окончания Второй мировой войны, в 1945 году, разрабатывали операцию "Немыслимое" по уничтожению СССР."Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, - цитируются в статье слова Лаврова. - Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру".
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сергей лавров, генассамблея оон, предупреждение
Политика, Сергей Лавров, Генассамблея ООН, предупреждение
22:02 29.09.2024 (обновлено: 22:03 29.09.2024)
 
"Самоубийственно". Лавров повторил предупреждение для непонятливых

Сергей Лавров: воевать с ядерной державой "до последнего" бессмысленно и опасно

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстречи С. Лаврова на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН
Встречи С. Лаврова на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Воевать с Российской Федерации руками нелегитимного неонацистского режима "бессмысленно и опасно". Теперь Вашингтон втягивает в "самоубийственную авантюру" и Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. Об этом в материале для американского журнала Newsweek рассказывает обозреватель Натали Венегас.
По ее словам, Лавров на Генассамблее ООН сделал "новое ядерное предупреждение в адрес США", отметив, что Вашингтон уготовил странам Евросоюза "самоубийственную авантюру".
Западные лидеры, в свою очередь, все чаще о говорят об опасности прямого военного столкновения с Россией, говорится в публикации, ведь у Российской Федерации "больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны".
Венегас передает слова главы МИД РФ о том, что Запад объявил своей целью нанесение России стратегического поражения. В статье отмечается, что Лавров сравнил указанную цель с планами Великобритании и США, которые еще до окончания Второй мировой войны, в 1945 году, разрабатывали операцию "Немыслимое" по уничтожению СССР.
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"Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, - цитируются в статье слова Лаврова. - Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру".
 
ПолитикаСергей ЛавровГенассамблея ООНпредупреждение
 
 
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