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В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году - 29.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году
В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может достичь 646 тысяч рублей, а на второго - 854 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T08:54+0300
2024-09-29T08:54+0300
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может достичь 646 тысяч рублей, а на второго - 854 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике, депутат от фракции "Единая Россия" Екатерина Стенякина. "Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго", - сказала парламентарий.Стенякина также добавила, что в следующем году власти выделят на материнский капитал 694,2 миллиарда рублей.На текущий момент выплаты по программе материнского капитала составляют: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка. Программа действует с 2007 года, выплаты по ней можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.
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россия
РОССИЯ
08:54 29.09.2024
 
В Госдуме рассказали о размере материнского капитала в 2025 году

Стенякина: маткапитал на первого ребенка в 2025 г может вырасти до 646 тысяч руб

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может достичь 646 тысяч рублей, а на второго - 854 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике, депутат от фракции "Единая Россия" Екатерина Стенякина.
"Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей - при рождении второго", - сказала парламентарий.
Стенякина также добавила, что в следующем году власти выделят на материнский капитал 694,2 миллиарда рублей.
На текущий момент выплаты по программе материнского капитала составляют: 631 тысяч рублей - на первого ребенка, 833 тысяч рублей - на второго ребенка. Программа действует с 2007 года, выплаты по ней можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить на накопительную часть пенсии матери.
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РОССИЯ
 
 
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