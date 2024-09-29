https://1prime.ru/20240929/mishustin-851852408.html
Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана
Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана - 29.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана
Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведет с президентом республики Масудом Пезешкианом и первым... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T18:13+0300
2024-09-29T18:13+0300
2024-09-29T18:14+0300
политика
михаил мишустин
иран
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведет с президентом республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, передает пресс-служба правительства. Как сообщается, на встречах планируется обсудить весь комплекс сотрудничества России и Ирана в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.При этом правительственная пресс-служба отмечает, что стороны уделят особое внимание реализации масштабных российско-иранских проектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и сельхозпроизводстве.
https://1prime.ru/20240926/mishustin-851792821.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, иран, визит
Политика, Михаил Мишустин, ИРАН, визит
Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана
Кабмин: Мишустин в ходе визита в Иран проведет переговоры с руководством страны
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведет с президентом республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, передает пресс-служба правительства.
Как сообщается, на встречах планируется обсудить весь комплекс сотрудничества России и Ирана в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Мишустин назвал залог успешной работы налоговых служб БРИКС
При этом правительственная пресс-служба отмечает, что стороны уделят особое внимание реализации масштабных российско-иранских проектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и сельхозпроизводстве.