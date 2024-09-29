https://1prime.ru/20240929/mishustin-851852408.html

Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана

Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана - 29.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин проведет переговоры с руководством Ирана

Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведет с президентом республики Масудом Пезешкианом и первым... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T18:13+0300

2024-09-29T18:13+0300

2024-09-29T18:14+0300

политика

михаил мишустин

иран

визит

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник посетит с официальным визитом Иран, где проведет с президентом республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом, передает пресс-служба правительства. Как сообщается, на встречах планируется обсудить весь комплекс сотрудничества России и Ирана в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.При этом правительственная пресс-служба отмечает, что стороны уделят особое внимание реализации масштабных российско-иранских проектов в сферах транспорта, энергетики, промышленности и сельхозпроизводстве.

https://1prime.ru/20240926/mishustin-851792821.html

иран

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михаил мишустин, иран, визит