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"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T17:08+0300
2024-09-29T17:08+0300
2024-09-29T17:14+0300
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от иранского шпиона. Об этом, ссылаясь на данные источника в органах безопасности Ливана, рассказывает французское издание Parisien.Как утверждают авторы публикации, источник сообщил им, что "израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот".Вместе с тем источник Parisien назвал авиаудар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы", "крупнейшей атакой с 2006 года", отмечается в статье.
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Происшествия, ИЗРАИЛЬ, Хезболла, ИРАН
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
Parisien: Израиль получил данные о местонахождении Насруллы от иранского шпиона
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ.
Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от иранского шпиона. Об этом, ссылаясь на данные источника в органах безопасности Ливана, рассказывает французское издание Parisien
.
Как утверждают авторы публикации, источник сообщил им, что "израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот".
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Вместе с тем источник Parisien назвал авиаудар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы", "крупнейшей атакой с 2006 года", отмечается в статье.