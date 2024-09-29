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"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - 29.09.2024, ПРАЙМ
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"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"
Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T17:08+0300
2024-09-29T17:14+0300
происшествия
израиль
хезболла
иран
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от иранского шпиона. Об этом, ссылаясь на данные источника в органах безопасности Ливана, рассказывает французское издание Parisien.Как утверждают авторы публикации, источник сообщил им, что "израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот".Вместе с тем источник Parisien назвал авиаудар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы", "крупнейшей атакой с 2006 года", отмечается в статье.
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израиль
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израиль, хезболла, иран
Происшествия, ИЗРАИЛЬ, Хезболла, ИРАН
17:08 29.09.2024 (обновлено: 17:14 29.09.2024)
 
"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"

Parisien: Израиль получил данные о местонахождении Насруллы от иранского шпиона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Тель-Авив
Города мира. Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от иранского шпиона. Об этом, ссылаясь на данные источника в органах безопасности Ливана, рассказывает французское издание Parisien.
Как утверждают авторы публикации, источник сообщил им, что "израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот".
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
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Вчера, 18:10
Вместе с тем источник Parisien назвал авиаудар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы", "крупнейшей атакой с 2006 года", отмечается в статье.
 
ПроисшествияИЗРАИЛЬХезболлаИРАН
 
 
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