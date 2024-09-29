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"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"

"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы" - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Иранский крот". Появились новые детали убийства лидера "Хезболлы"

Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T17:08+0300

2024-09-29T17:08+0300

2024-09-29T17:14+0300

происшествия

израиль

хезболла

иран

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Перед убийством генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллы израильские власти получили данные о его местонахождении в южном пригороде Бейрута от иранского шпиона. Об этом, ссылаясь на данные источника в органах безопасности Ливана, рассказывает французское издание Parisien.Как утверждают авторы публикации, источник сообщил им, что "израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот".Вместе с тем источник Parisien назвал авиаудар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб лидер "Хезболлы", "крупнейшей атакой с 2006 года", отмечается в статье.

https://1prime.ru/20240928/mid-851844865.html

израиль

иран

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израиль, хезболла, иран