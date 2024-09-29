https://1prime.ru/20240929/oon-851848245.html

"Растущий разрыв". На Западе признали бессилие ООН перед лицом кризисов

"Растущий разрыв". На Западе признали бессилие ООН перед лицом кризисов - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Растущий разрыв". На Западе признали бессилие ООН перед лицом кризисов

Генеральная Ассамблея ООН в последние годы продемонстрировала разногласия и неспособность противостоять вызовам, пишет французское издание Le Figaro. | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T09:05+0300

2024-09-29T09:05+0300

2024-09-29T09:05+0300

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея ООН в последние годы продемонстрировала разногласия и неспособность противостоять вызовам, пишет французское издание Le Figaro.В своей недавней речи на этой международной площадке президент США Джо Байден признал крах послевоенной системы и ослабление роли США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, ООН не смогла эффективно вмешаться в конфликты на Украине и в секторе Газа. Совет Безопасности не в состоянии урегулировать крупные конфликты. Китай и Россия используют там право вето для защиты своих интересов. Москва прекратила сотрудничество с Западом по некоторым вопросам.ООН отражает растущий разрыв между Западом и странами Глобального Юга. Эти страны обвиняют Запад в двойных стандартах и "демонстрируют презрение к универсальным правилам и системам, основанным на правах человека и демократии". Они критикуют Запад за двойные стандарты. Китай, Россия, Иран и Северная Корея стремятся к перераспределению влияния в мире, и новый глобальный баланс сил может быть менее благоприятным для Запада.Сама ООН сейчас сталкивается с трудностями в поиске решений из-за разногласий на планете. Но она так и не смогла остановить гражданскую войну в Судане, не справилась с конфликтами на Ближнем Востоке. Организация сталкивается с разногласиями и не всегда следует своим ценностям. В частности, она игнорирует проблемы женщин в Афганистане и Иране.ООН не успевает за изменениями в геополитических балансах и не соответствует современным реалиям, констатируется в статье. Запад, со своей стороны, тормозит развитие ООН, стремясь сохранить свой "новый мировой порядок".ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать современным вызовам, а Запад должен пересмотреть свою политику и способствовать развитию развивающихся стран, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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