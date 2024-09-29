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Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России
Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России - 29.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России
Усиление напряженности у российских границ и участие ядерных держав в украинском конфликте стали причиной внесения корректировок в ядерную доктрину России. Об... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T12:16+0300
2024-09-29T12:25+0300
россия
дмитрий песков
украина
ядерная программа
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Усиление напряженности у российских границ и участие ядерных держав в украинском конфликте стали причиной внесения корректировок в ядерную доктрину России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале журналиста.Пресс-секретарь российского президента уточнил, что развитие ситуации в подобном русле ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. По его словам, Россия была обязана реагировать на мировое напряжение соответствующим образом. Песков подчеркнул, что Россия в условиях украинского конфликта и прямого участия в нем Запада должна принимать решения и быть готовой их внедрять."На фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, украина, ядерная программа
РОССИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, ядерная программа
12:16 29.09.2024 (обновлено: 12:25 29.09.2024)
 
Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России

Песков: корректировки ядерной доктрины нужны из-за напряженности у границ России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Усиление напряженности у российских границ и участие ядерных держав в украинском конфликте стали причиной внесения корректировок в ядерную доктрину России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале журналиста.
Пресс-секретарь российского президента уточнил, что развитие ситуации в подобном русле ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. По его словам, Россия была обязана реагировать на мировое напряжение соответствующим образом.
Песков подчеркнул, что Россия в условиях украинского конфликта и прямого участия в нем Запада должна принимать решения и быть готовой их внедрять.
"На фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков.
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