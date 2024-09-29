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Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России

Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России - 29.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, зачем нужны корректировки в ядерную доктрину России

Усиление напряженности у российских границ и участие ядерных держав в украинском конфликте стали причиной внесения корректировок в ядерную доктрину России. Об... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T12:16+0300

2024-09-29T12:16+0300

2024-09-29T12:25+0300

россия

дмитрий песков

украина

ядерная программа

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Усиление напряженности у российских границ и участие ядерных держав в украинском конфликте стали причиной внесения корректировок в ядерную доктрину России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале журналиста.Пресс-секретарь российского президента уточнил, что развитие ситуации в подобном русле ситуации требовало документального оформления и канонизации новых условий. По его словам, Россия была обязана реагировать на мировое напряжение соответствующим образом. Песков подчеркнул, что Россия в условиях украинского конфликта и прямого участия в нем Запада должна принимать решения и быть готовой их внедрять."На фоне этого всего, конечно, мы должны принимать решения, мы должны быть в готовности их имплементировать", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20240928/svo-851846561.html

украина

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россия, дмитрий песков, украина, ядерная программа