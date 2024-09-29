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Названы регионы, где у разнорабочих самые высокие зарплаты
Названы регионы, где у разнорабочих самые высокие зарплаты - 29.09.2024, ПРАЙМ
Названы регионы, где у разнорабочих самые высокие зарплаты
Самые высокие заработные платы получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T05:08+0300
2024-09-29T05:08+0300
2024-09-29T05:08+0300
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рынок труда
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Самые высокие заработные платы получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч рублей), свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные для РИА Новости. "Москва, медианная зарплата - 121,6 тысячи рублей в месяц. Республика Бурятия, медианная зарплата - 117,8 тысячи рублей в месяц. Камчатский край, медианная зарплата - 115 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных. Согласно сервису, на четвертом месте топ-20 рейтинга самых высоких зарплат разнорабочих находится Оренбургская область с медианной зарплатой в 110,7 тысячи рублей. А на пятом - Кабардино-Балкарская республика и Республика Тыва с зарплатой в 110 тысяч рублей. Доходы разнорабочих Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области всего на одну тысячу рублей меньше. В районе 103-108 тысяч рублей в месяц находятся доходы работников этой профессии в Забайкальском крае, Республике Алтай, Астраханской, Амурской областях и Республике Саха (Якутия).
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рынок труда
Названы регионы, где у разнорабочих самые высокие зарплаты
Самые высокие зарплаты у разнорабочих в Москве и Бурятии
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Самые высокие заработные платы получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч рублей), свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные для РИА Новости.
"Москва, медианная зарплата - 121,6 тысячи рублей в месяц. Республика Бурятия, медианная зарплата - 117,8 тысячи рублей в месяц. Камчатский край, медианная зарплата - 115 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных.
Согласно сервису, на четвертом месте топ-20 рейтинга самых высоких зарплат разнорабочих находится Оренбургская область с медианной зарплатой в 110,7 тысячи рублей. А на пятом - Кабардино-Балкарская республика и Республика Тыва с зарплатой в 110 тысяч рублей. Доходы разнорабочих Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области всего на одну тысячу рублей меньше.
В районе 103-108 тысяч рублей в месяц находятся доходы работников этой профессии в Забайкальском крае, Республике Алтай, Астраханской, Амурской областях и Республике Саха (Якутия).
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