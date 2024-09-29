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Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку" - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку"
Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку" - 29.09.2024, ПРАЙМ
Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку"
Республика Конго и госкорпорация "Росатом" занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС,... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T16:03+0300
2024-09-29T16:03+0300
энергетика
конго
росатом
сделка
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Республика Конго и госкорпорация "Росатом" занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС, переговоры продвигаются хорошо, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Сейчас мы занимаемся доработкой последнего соглашения. У нас два главных предмета. Первый - это возобновляемая энергия на основе плавучих систем. Второй - ядерная энергетика... Думаю, переговоры между Конго и "Росатомом" продвигаются очень хорошо", - сказал он. В июле госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетики. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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конго, росатом, сделка
Энергетика, Конго, Росатом, сделка
16:03 29.09.2024
 
Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку"

Конго и "Росатом" дорабатывают сделку по возобновляемой энергии и плавучим АЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Республика Конго и госкорпорация "Росатом" занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС, переговоры продвигаются хорошо, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Сейчас мы занимаемся доработкой последнего соглашения. У нас два главных предмета. Первый - это возобновляемая энергия на основе плавучих систем. Второй - ядерная энергетика... Думаю, переговоры между Конго и "Росатомом" продвигаются очень хорошо", - сказал он.
В июле госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетики.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей
17 сентября, 06:37
Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаКонгоРосатомсделка
 
 
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