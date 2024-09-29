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Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку"

Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку" - 29.09.2024, ПРАЙМ

Конго и "Росатом" готовят крупную "ядерную сделку"

Республика Конго и госкорпорация "Росатом" занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС,... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T16:03+0300

2024-09-29T16:03+0300

2024-09-29T16:03+0300

энергетика

конго

росатом

сделка

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Республика Конго и госкорпорация "Росатом" занимаются окончательной доработкой ранее подписанных соглашений по возобновляемой энергетике и плавучим АЭС, переговоры продвигаются хорошо, сообщил РИА Новости в кулуарах Российской энергетической недели министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Сейчас мы занимаемся доработкой последнего соглашения. У нас два главных предмета. Первый - это возобновляемая энергия на основе плавучих систем. Второй - ядерная энергетика... Думаю, переговоры между Конго и "Росатомом" продвигаются очень хорошо", - сказал он. В июле госкорпорация "Росатом" сообщила, что Россия и Республика Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области мирного атома и в гидроэнергетики. Российская энергетическая неделя проходила в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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конго, росатом, сделка