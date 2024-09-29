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CША могут лишить Россию критически важного сырья, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ
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CША могут лишить Россию критически важного сырья, пишет СМИ
CША могут лишить Россию критически важного сырья, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ
CША могут лишить Россию критически важного сырья, пишет СМИ
Соединенные Штаты могут расширить антироссийские санкции и помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству и поставкам гелия, сообщает... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T15:07+0300
2024-09-29T15:46+0300
россия
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут расширить антироссийские санкции и помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству и поставкам гелия, сообщает обозреватель агентства РИА Новости.Отмечается, что письмо с призывом расширить рестрикционный список против российских ресурсов направили сенаторы от Демократического крыла Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также некоторые представители палаты представителей. Письмо было адресовано госсекретарю Энтони Блинкену и американским министрам финансов и торговли"За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся", — приводит агентство информацию из письма.Отмечается, что на текущий момент Соединенные Штаты поставляют на мировой рынок самый большой объем этого газа (порядка 79 миллионов кубометров). Россия же занимает четвертое место, поставляя около восьми миллионов кубометров.В соответствии с прогнозом Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году Россия может нарастить добычу гелия до 75 миллионов кубометров и, таким образом, подняться в списке крупнейший мировых поставщиков газа, но в том случае, если Вашингтон не решится наложить соответствующие рестрикции.Ранее, как упоминают РИА Новости, Европейский союз уже ввел санкции против российского гелия, опасаясь, что он "станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу".
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россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
15:07 29.09.2024 (обновлено: 15:46 29.09.2024)
 
CША могут лишить Россию критически важного сырья, пишет СМИ

РИАН: США намерены ввести санкции против российского гелия

© CC BY 2.0 / fdecomiteХимический элемент. Гелий
Химический элемент. Гелий - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© CC BY 2.0 / fdecomite
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут расширить антироссийские санкции и помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству и поставкам гелия, сообщает обозреватель агентства РИА Новости.
Отмечается, что письмо с призывом расширить рестрикционный список против российских ресурсов направили сенаторы от Демократического крыла Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также некоторые представители палаты представителей. Письмо было адресовано госсекретарю Энтони Блинкену и американским министрам финансов и торговли
"За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся", — приводит агентство информацию из письма.
% Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
Вопреки санкциям. На Западе удивились устойчивости экономики России
10:52
Отмечается, что на текущий момент Соединенные Штаты поставляют на мировой рынок самый большой объем этого газа (порядка 79 миллионов кубометров). Россия же занимает четвертое место, поставляя около восьми миллионов кубометров.
В соответствии с прогнозом Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году Россия может нарастить добычу гелия до 75 миллионов кубометров и, таким образом, подняться в списке крупнейший мировых поставщиков газа, но в том случае, если Вашингтон не решится наложить соответствующие рестрикции.
Ранее, как упоминают РИА Новости, Европейский союз уже ввел санкции против российского гелия, опасаясь, что он "станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу".
 
РОССИЯСШАсанкции против РФ
 
 
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