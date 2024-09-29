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СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"

СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира" - 29.09.2024, ПРАЙМ

СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"

Следственный комитет России расследует дело, касающееся кражи почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина "Детский мир", говорится в материалах дела,... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T06:31+0300

2024-09-29T06:31+0300

2024-09-29T06:31+0300

криминал

детский мир

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России расследует дело, касающееся кражи почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина "Детский мир", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Следствие полагает, что злоумышленники подключались к сайту "Детского мира". "В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", - сказано в материалах. Таким способом, как установило следствие, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием дела занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ Следственного комитета России.

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криминал, детский мир