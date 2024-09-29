Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира" - 29.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240929/sertifikat-851847342.html
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира" - 29.09.2024, ПРАЙМ
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"
Следственный комитет России расследует дело, касающееся кражи почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина "Детский мир", говорится в материалах дела,... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T06:31+0300
2024-09-29T06:31+0300
криминал
детский мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России расследует дело, касающееся кражи почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина "Детский мир", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Следствие полагает, что злоумышленники подключались к сайту "Детского мира". "В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", - сказано в материалах. Таким способом, как установило следствие, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием дела занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ Следственного комитета России.
https://1prime.ru/20240629/marketpleysy-849579035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
криминал, детский мир
Криминал, Детский мир
06:31 29.09.2024
 
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"

СК расследует дело о краже почти 4,5 тысяч подарочных сертификатов "Детского мира"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Следственный комитет России расследует дело, касающееся кражи почти 4,5 тысячи подарочных сертификатов магазина "Детский мир", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Следствие полагает, что злоумышленники подключались к сайту "Детского мира".
"В ходе таких подключений, применяя компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, произвели подбор значений в виде номера и ПИН-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара", - сказано в материалах.
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
Разработчик назвал четыре способа сохранить деньги на маркетплейсе от кражи
29 июня, 02:02
Таким способом, как установило следствие, они приобрели право на чужие предоплаченные карточки.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием дела занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ Следственного комитета России.
 
КриминалДетский мир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала