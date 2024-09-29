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Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ
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Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ
Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:44+0300
2024-09-29T10:44+0300
сша
марк цукерберг
meta
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на четвертое место в списке самых богатых людей мира, передает агентство Bloomberg. "Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc, чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиардов долларов США", - пишет агентство. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это первый раз, когда он превысил подобную отметку. Теперь Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно. Bloomberg отмечает в этом роль запуска метавселенной компании, которая стоила Цукербергу более 100 миллиардов долларов и изначально казалась "колоссальной ошибкой", однако теперь окупается с лихвой. Сейчас же акции Meta торгуются около рекордного максимума, поднявшись на 60% в 2024 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сша, марк цукерберг, meta
США, Марк Цукерберг, Meta
10:44 29.09.2024
 
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ

Bloomberg: состояние Цукерберга увеличилось в шесть раз за два года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОснователь и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на четвертое место в списке самых богатых людей мира, передает агентство Bloomberg.
"Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc, чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиардов долларов США", - пишет агентство.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это первый раз, когда он превысил подобную отметку. Теперь Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно.
Bloomberg отмечает в этом роль запуска метавселенной компании, которая стоила Цукербергу более 100 миллиардов долларов и изначально казалась "колоссальной ошибкой", однако теперь окупается с лихвой. Сейчас же акции Meta торгуются около рекордного максимума, поднявшись на 60% в 2024 году.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Медведев сравнил Дурова и Цукерберга
25 августа, 11:41
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
СШАМарк ЦукербергMeta
 
 
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