https://1prime.ru/20240929/sostoyanie-851849223.html
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ
Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:44+0300
2024-09-29T10:44+0300
2024-09-29T10:44+0300
сша
марк цукерберг
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/29/828632963_0:0:2841:1599_1920x0_80_0_0_03ca241a55b029e8eacb4adbe643b119.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на четвертое место в списке самых богатых людей мира, передает агентство Bloomberg. "Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc, чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиардов долларов США", - пишет агентство. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это первый раз, когда он превысил подобную отметку. Теперь Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно. Bloomberg отмечает в этом роль запуска метавселенной компании, которая стоила Цукербергу более 100 миллиардов долларов и изначально казалась "колоссальной ошибкой", однако теперь окупается с лихвой. Сейчас же акции Meta торгуются около рекордного максимума, поднявшись на 60% в 2024 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20240825/durov-851109306.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/29/828632963_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7c37e21299d87a2fc30a427271e87be1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, марк цукерберг, meta
США, Марк Цукерберг, Meta
Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ
Bloomberg: состояние Цукерберга увеличилось в шесть раз за два года
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на четвертое место в списке самых богатых людей мира, передает агентство Bloomberg.
"Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc, чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиардов долларов США", - пишет агентство.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это первый раз, когда он превысил подобную отметку. Теперь Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно.
Bloomberg отмечает в этом роль запуска метавселенной компании, которая стоила Цукербергу более 100 миллиардов долларов и изначально казалась "колоссальной ошибкой", однако теперь окупается с лихвой. Сейчас же акции Meta торгуются около рекордного максимума, поднявшись на 60% в 2024 году.
Медведев сравнил Дурова и Цукерберга
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.