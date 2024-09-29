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Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ

Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ - 29.09.2024, ПРАЙМ

Состояние Цукерберга превысило 200 миллиардов долларов, пишет СМИ

Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T10:44+0300

2024-09-29T10:44+0300

2024-09-29T10:44+0300

сша

марк цукерберг

meta

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Состояние основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга выросло в шесть раз менее чем за два года и достигло 201 миллиарда долларов США, что подняло его на четвертое место в списке самых богатых людей мира, передает агентство Bloomberg. "Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc, чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиардов долларов США", - пишет агентство. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это первый раз, когда он превысил подобную отметку. Теперь Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно. Bloomberg отмечает в этом роль запуска метавселенной компании, которая стоила Цукербергу более 100 миллиардов долларов и изначально казалась "колоссальной ошибкой", однако теперь окупается с лихвой. Сейчас же акции Meta торгуются около рекордного максимума, поднявшись на 60% в 2024 году.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20240825/durov-851109306.html

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сша, марк цукерберг, meta