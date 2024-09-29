https://1prime.ru/20240929/titan-851823710.html

Запад осознал еще одну удушающую зависимость от России

Запад осознал еще одну удушающую зависимость от России - 29.09.2024, ПРАЙМ

Запад осознал еще одну удушающую зависимость от России

Заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может ограничить экспорт титана в ответ на санкции Запада всполошило западную общественность. Титан –... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T08:00+0300

2024-09-29T08:00+0300

2024-09-29T08:00+0300

мнения аналитиков

титан

всмпо-ависма

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851823710.jpg?1727586002

МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может ограничить экспорт титана в ответ на санкции Запада всполошило западную общественность. Титан – один из стратегических металлов, который широко используется во многих сферах – от корпусов для новых iPhone до самолетов, космических кораблей и водных судов. Он легкий, прочный, имеет высокую температуру плавления и устойчив к коррозии. По данным OEC, в 2022 году Россия экспортировала 10,5% титана в мире (в 2021 году – 8,1%). Экспорт вырос в номинальном выражении почти в два раза – с 366 миллионов долларов в 2021 году до 671 миллионов в 2022 году. Этот рост обусловлен резким подъемом мировых цен на титан. Интересно, что в 2021 году ключевым импортером титана из РФ были США (порядка 30%) и Германия (28%), а в 2022 году доля США снизилась до 9,4%, а Германии наоборот выросла до 49% (иными словами, почти половина экспорта российского титана и изделий из него направлялась в Германию). Европейские страны остаются главными импортерами титана из РФ – кроме Германии, Россия экспортирует титан в Великобританию (7,8%), Францию (8,4%), Бельгию (2,5%), Швейцарию (1,9%), Австрию (1,4%). На азиатских партнеров приходится около 15% экспорта (в т.ч. 10% - в Китай, 2,6% - в Японию, 1,1% - в Южную Корею). Иными словами, прекращение или сокращение поставок российского титана на рынки недружественных стран больно ударит по крупнейшим мировым концернам. В частности, производителям самолетов, таким как Airbus и Boeing: они используют его для производства шасси, фюзеляжей, двигателей. Им нужен титан самого высокого качества, который производят лишь несколько компаний. Уникальный и незаменимый игрок на этом рынке – российская "ВСМПО-Ависма", перерабатывающая титановую руду вплоть до получения сплава самого лучшего качества. На нее до 2022 года приходилось до трети поставок для мировой авиации. Европа пыталась отучить себя от российского титана, но, судя по тому, как оперативно принимались исключения из санкций, это не удалось. Мало того, что у нее нет собственных предприятий по переработке титана, так еще и мало мощностей по выпуску слитков, а производство титановой губки - полуфабриката для сплавов – вовсе отсутствует. А до 70 процентов титанового лома уходят в США, где развито вторичное производство. Это снижает целесообразность инвестиций в европейские технологии. Таким образом, преодолеть зависимость от российского титана Европа пока не в состоянии – игроков уровня "ВСМПО-Ависма" на рынке просто нет. С учетом развития технологий и авиации спрос на титан в перспективе не упадет, а Россия остается одним из ключевых производителей этого металла. Если Россия будет ограничивать продажи титана за рубеж, то, безусловно, мировые цены на титан вырастут. Но здесь надо понимать специфику контрактов между "ВСМПО-Ависма" и покупателями ее продукции (в т.ч. из недружественных стран) и то, на сколько санкции, геополитика и прочие факторы оказали влияние на реализацию. На эти вопросы смогут ответить, вероятно, только сами компании. Автор - Ксения Бондаренко, Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

https://1prime.ru/20240408/titan-847120131.html

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Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

мнения аналитиков, титан, всмпо-ависма, санкции против рф