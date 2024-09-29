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В Турции обеспокоились, что туристы стали предпочитать отелям дома
В Турции обеспокоились, что туристы стали предпочитать отелям дома - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Турции обеспокоились, что туристы стали предпочитать отелям дома
Около пятнадцати процентов туристов, приезжающих на курорты Турции, стали предпочитать дома, сдаваемые в туристических целях, это является важной причиной... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T16:56+0300
2024-09-29T16:56+0300
2024-09-29T16:57+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около пятнадцати процентов туристов, приезжающих на курорты Турции, стали предпочитать дома, сдаваемые в туристических целях, это является важной причиной низкой заполняемости отелей в разгар сезона, информирует телеканал Halk TV со ссылкой на главу Ассоциации отельеров и операторов туристических услуг Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу. Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, до доковидных показателей ещё далеко, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России. Там со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции сообщили, что за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов, что на 7,1% больше год к году. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, и за 8 месяцев россияне совершили на 4,6% больше визитов, чем за аналогичный период в прошлом году. "Самой важной причиной разницы в заполняемости отелей, несмотря на рекордное количество въездов в аэропорт, что является одним из самых обсуждаемых вопросов в туризме в последние годы, стали дома, используемые в туристических целях", - говорится в сообщении телеканала. Указывая на то, что существует профиль туристов, отдыхающих в домах, которые они покупают и арендуют в Анталии, Кавалоглу сообщил, что примерно 15 процентов находятся в таких туристических резиденциях. "Существует туристический профиль, который остается в местах, которые они покупают и арендуют. Это мировая реальность. Такая реальность существует во всем мире. Это вопрос предпочтений. Мы должны уважать предпочтения каждого", - сказал он. В ноябре прошлого года, власти Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам. Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязуют получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании, в случае отсутствия этих документов арендодателей ждет крупный штраф.
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турция, туристы, отели
Экономика, ТУРЦИЯ, туристы, отели
В Турции обеспокоились, что туристы стали предпочитать отелям дома
Halk TV: туристы в Турции стали предпочитать отелям дома
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около пятнадцати процентов туристов, приезжающих на курорты Турции, стали предпочитать дома, сдаваемые в туристических целях, это является важной причиной низкой заполняемости отелей в разгар сезона, информирует телеканал Halk TV со ссылкой на главу Ассоциации отельеров и операторов туристических услуг Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу.
Число визитов россиян в Турцию за январь-август текущего года достигло 4,6 миллиона, однако говорить, что отдыхать в Турцию сейчас едут почти столько же граждан России, сколько и в 2019 году, некорректно, до доковидных показателей ещё далеко, сообщала ранее Ассоциация туроператоров России. Там со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции сообщили, что за январь-август 2024 года страну посетили 35,8 миллиона иностранных туристов, что на 7,1% больше год к году. Россия вошла в топ-3 крупнейших въездных рынков Турции, и за 8 месяцев россияне совершили на 4,6% больше визитов, чем за аналогичный период в прошлом году.
"Самой важной причиной разницы в заполняемости отелей, несмотря на рекордное количество въездов в аэропорт, что является одним из самых обсуждаемых вопросов в туризме в последние годы, стали дома, используемые в туристических целях", - говорится в сообщении телеканала.
Указывая на то, что существует профиль туристов, отдыхающих в домах, которые они покупают и арендуют в Анталии, Кавалоглу сообщил, что примерно 15 процентов находятся в таких туристических резиденциях.
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"Существует туристический профиль, который остается в местах, которые они покупают и арендуют. Это мировая реальность. Такая реальность существует во всем мире. Это вопрос предпочтений. Мы должны уважать предпочтения каждого", - сказал он.
В ноябре прошлого года, власти Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам. Желающих сдать в аренду туристам свое жилое помещение в Турции на срок менее ста дней обязуют получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании, в случае отсутствия этих документов арендодателей ждет крупный штраф.