https://1prime.ru/20240929/turizm-851849065.html

В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено"

В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено" - 29.09.2024, ПРАЙМ

В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено"

Турецкие власти намерены разработать "дорожную карту" для предотвращения расточительства на "шведских столах" в отелях с системой "все включено", ежегодно в... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T10:31+0300

2024-09-29T10:31+0300

2024-09-29T10:31+0300

турция

туризм

все включено

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849135848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_787e08a0b4c3ac3f74db6244242843da.jpg

АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Турецкие власти намерены разработать "дорожную карту" для предотвращения расточительства на "шведских столах" в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, пишет газета Milliyet. "Министерство сельского и лесного хозяйства начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. Будут тщательно изучены растраты на открытых шведских столах, и, согласно подготовленному отчёту, будет определена дорожная карта по предотвращению расточительства", - пишет издание. По сведениям газеты, для создания устойчивой системы питания будут изучены вопросы: какой объем пищи возвращается с тарелки в бутик-отелях, работающих по концепции "все включено"? Каково влияние открытой системы обслуживания "шведский стол" на количество пищевых отходов? "Будут рассмотрены такие причины, как планирование меню, управление запасами, неправильные методы приготовления, неспособность регулировать количество, использование продуктов питания в качестве декоративных материалов, использование тарелок, не отвечающих реальным потребностям потребителей. Будут проанализированы подходы шеф-поваров и уровень знаний кухонного персонала о пищевых отходах. В соответствии с отчетом, который будет подготовлен, совместно с заинтересованными сторонами будет определена дорожная карта",- сообщила газета. По оценкам, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, добавляет издание. Как писало ранее турецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240923/turizm-851710543.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, туризм, все включено