https://1prime.ru/20240929/turizm-851849065.html
В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено"
В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено" - 29.09.2024, ПРАЙМ
В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено"
Турецкие власти намерены разработать "дорожную карту" для предотвращения расточительства на "шведских столах" в отелях с системой "все включено", ежегодно в... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T10:31+0300
2024-09-29T10:31+0300
2024-09-29T10:31+0300
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туризм
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АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Турецкие власти намерены разработать "дорожную карту" для предотвращения расточительства на "шведских столах" в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, пишет газета Milliyet. "Министерство сельского и лесного хозяйства начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. Будут тщательно изучены растраты на открытых шведских столах, и, согласно подготовленному отчёту, будет определена дорожная карта по предотвращению расточительства", - пишет издание. По сведениям газеты, для создания устойчивой системы питания будут изучены вопросы: какой объем пищи возвращается с тарелки в бутик-отелях, работающих по концепции "все включено"? Каково влияние открытой системы обслуживания "шведский стол" на количество пищевых отходов? "Будут рассмотрены такие причины, как планирование меню, управление запасами, неправильные методы приготовления, неспособность регулировать количество, использование продуктов питания в качестве декоративных материалов, использование тарелок, не отвечающих реальным потребностям потребителей. Будут проанализированы подходы шеф-поваров и уровень знаний кухонного персонала о пищевых отходах. В соответствии с отчетом, который будет подготовлен, совместно с заинтересованными сторонами будет определена дорожная карта",- сообщила газета. По оценкам, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, добавляет издание. Как писало ранее турецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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турция, туризм, все включено
ТУРЦИЯ, Туризм, все включено
В Турции планируют бороться с расточительством системы "всё включено"
Milliyet: в Турции хотят бороться с расточительством в отелях "всё включено"
АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Турецкие власти намерены разработать "дорожную карту" для предотвращения расточительства на "шведских столах" в отелях с системой "все включено", ежегодно в стране выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, пишет газета Milliyet.
"Министерство сельского и лесного хозяйства начало новое исследование по предотвращению пищевого расточительства в отелях. Будут тщательно изучены растраты на открытых шведских столах, и, согласно подготовленному отчёту, будет определена дорожная карта по предотвращению расточительства", - пишет издание.
По сведениям газеты, для создания устойчивой системы питания будут изучены вопросы: какой объем пищи возвращается с тарелки в бутик-отелях, работающих по концепции "все включено"? Каково влияние открытой системы обслуживания "шведский стол" на количество пищевых отходов?
"Будут рассмотрены такие причины, как планирование меню, управление запасами, неправильные методы приготовления, неспособность регулировать количество, использование продуктов питания в качестве декоративных материалов, использование тарелок, не отвечающих реальным потребностям потребителей. Будут проанализированы подходы шеф-поваров и уровень знаний кухонного персонала о пищевых отходах. В соответствии с отчетом, который будет подготовлен, совместно с заинтересованными сторонами будет определена дорожная карта",- сообщила газета.
В Турции оценили возможность отмены системы "все включено"
По оценкам, ежегодно в Турции выбрасывается более 18 миллионов тонн продуктов питания, добавляет издание.
Как писало ранее турецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.