https://1prime.ru/20240929/ukraina-851849804.html

Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков

Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков - 29.09.2024, ПРАЙМ

Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков

Государства Запада, "не включая тормоза", демонстрируют намерение продолжать пытаться обеспечить Киеву победу в конфликте с Россией. Об этом заявил официальный... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T12:00+0300

2024-09-29T12:00+0300

2024-09-29T12:00+0300

россия

украина

запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государства Запада, "не включая тормоза", демонстрируют намерение продолжать пытаться обеспечить Киеву победу в конфликте с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале журналиста."Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине", - отметил пресс-секретарь российского президента.Песков отметил, что российские военные внимательно наблюдают за применением оружия на Украине. По его словам, они к тому же фиксируют прямую вовлеченность Запада в конфликт. Однако, пресс-секретарь выразил уверенность в том, что, несмотря на это, "трезвые головы" на Западе услышали сигналы президента России Владимира Путина, которые он посылал два года.

https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html

украина

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россия, украина, запад, дмитрий песков