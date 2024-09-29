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Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков
Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков - 29.09.2024, ПРАЙМ
Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков
Государства Запада, "не включая тормоза", демонстрируют намерение продолжать пытаться обеспечить Киеву победу в конфликте с Россией. Об этом заявил официальный... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T12:00+0300
2024-09-29T12:00+0300
2024-09-29T12:00+0300
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государства Запада, "не включая тормоза", демонстрируют намерение продолжать пытаться обеспечить Киеву победу в конфликте с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале журналиста."Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине", - отметил пресс-секретарь российского президента.Песков отметил, что российские военные внимательно наблюдают за применением оружия на Украине. По его словам, они к тому же фиксируют прямую вовлеченность Запада в конфликт. Однако, пресс-секретарь выразил уверенность в том, что, несмотря на это, "трезвые головы" на Западе услышали сигналы президента России Владимира Путина, которые он посылал два года.
https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html
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россия, украина, запад, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков
Запад хочет обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза", заявил Песков
Песков: Запад заявляет о попытках обеспечить победу Киеву, не "включает тормоза"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государства Запада, "не включая тормоза", демонстрируют намерение продолжать пытаться обеспечить Киеву победу в конфликте с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину, фрагмент размещен в Telegram-канале
журналиста.
"Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине", - отметил пресс-секретарь российского президента.
Песков отметил, что российские военные внимательно наблюдают за применением оружия на Украине. По его словам, они к тому же фиксируют прямую вовлеченность Запада в конфликт.
Однако, пресс-секретарь выразил уверенность в том, что, несмотря на это, "трезвые головы" на Западе услышали сигналы президента России Владимира Путина, которые он посылал два года.
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики