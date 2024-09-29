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Партия, осуждающая санкции против РФ, побеждает на выборах в Австрии
Партия, осуждающая санкции против РФ, побеждает на выборах в Австрии - 29.09.2024, ПРАЙМ
Партия, осуждающая санкции против РФ, побеждает на выборах в Австрии
Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против санкций в отношении России, занимает первое место на парламентских выборах, передает австрийский... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T19:21+0300
2024-09-29T19:21+0300
2024-09-29T19:25+0300
политика
парламентские выборы
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против санкций в отношении России, занимает первое место на парламентских выборах, передает австрийский телеканал ORF, ссылаясь на предварительные подсчеты.В Австрии состоялись выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента), голосование завершено. Буквально через считанные минуты после закрытия выборных участков телеканал сообщил предварительные результаты голосования, которые включают как данные с участков, так и данные голосования по почте. Согласно предварительным подсчетам ТВ-канала, первое место занимает АПС, за которую проголосовали 29,1% избирателей. Это, как отмечает телеканал, на 13% больше, чем результаты партии на предыдущих выборах 2019 года.Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" показала второй результат - 26,3%, что на 11,1% меньше показателя 2019 года. Третье место досталось Социал-демократической партии Австрии, которой отдали голоса 20,9% избирателей - на 0,3% меньше результатов предыдущих выборов. При этом за Зеленых, которые на сегодняшний день входят в правительственную коалицию, проголосовали только 8,7% избирателей - на 5,2% ниже прежних результатов.Как уточняет телеканал, погрешность предварительных подсчетов максимально может составлять плюс-минус 1,6%.
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парламентские выборы
Политика, парламентские выборы
Партия, осуждающая санкции против РФ, побеждает на выборах в Австрии
Партия, осуждающая санкции против РФ, победила на выборах в Австрии с 29,1%
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Правая "Австрийская партия свободы" (АПС), выступающая против санкций в отношении России, занимает первое место на парламентских выборах, передает австрийский телеканал ORF, ссылаясь на предварительные подсчеты.
В Австрии состоялись выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента), голосование завершено.
Буквально через считанные минуты после закрытия выборных участков телеканал сообщил предварительные результаты голосования, которые включают как данные с участков, так и данные голосования по почте. Согласно предварительным подсчетам ТВ-канала, первое место занимает АПС, за которую проголосовали 29,1% избирателей. Это, как отмечает телеканал, на 13% больше, чем результаты партии на предыдущих выборах 2019 года.
Партия действующего канцлера Карла Нехаммера "Австрийская народная партия" показала второй результат - 26,3%, что на 11,1% меньше показателя 2019 года.
Кризис или газ: Австрия оказалась перед сложным выбором из-за России
Третье место досталось Социал-демократической партии Австрии, которой отдали голоса 20,9% избирателей - на 0,3% меньше результатов предыдущих выборов. При этом за Зеленых, которые на сегодняшний день входят в правительственную коалицию, проголосовали только 8,7% избирателей - на 5,2% ниже прежних результатов.
Как уточняет телеканал, погрешность предварительных подсчетов максимально может составлять плюс-минус 1,6%.