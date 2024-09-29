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FT: в Таиланде начали "дарить" гражданам деньги - 29.09.2024, ПРАЙМ
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FT: в Таиланде начали "дарить" гражданам деньги
FT: в Таиланде начали "дарить" гражданам деньги - 29.09.2024, ПРАЙМ
FT: в Таиланде начали "дарить" гражданам деньги
Власти Таиланда придумали новую меру для стимулирования экономики, о чем пишет издание Financial Times. | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T14:51+0300
2024-09-29T14:51+0300
таиланд
выплаты
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Власти Таиланда придумали новую меру для стимулирования экономики, о чем пишет издание Financial Times.Отмечается, что правительство государства приняло решение выплачивать гражданам по 300 долларов. В первую очередь выплаты получат 14,5 миллиона человек из уязвимых слоев населения, а также люди с ограниченными возможностями.Согласно информации статьи, выплаты положены гражданам, которым исполнится 16 лет до 30 сентября 2024 года. При этом уточняется, что их ежемесячный доход не должен превышать двух тысяч долларов, а на банковских счетах должно быть не более 15,3 тысячи долларов.Газета пишет, что вышеуказанная программа начала действовать с 25 сентября текущего года. Власти заложили на нее 13,7 миллиарда долларов.
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таиланд, выплаты
ТАИЛАНД, выплаты
14:51 29.09.2024
 
FT: в Таиланде начали "дарить" гражданам деньги

FT: в Таиланде начали выплачивать гражданам деньги для стимулирования экономики

© Unsplash/Waranont (Joe)Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Waranont (Joe)
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Власти Таиланда придумали новую меру для стимулирования экономики, о чем пишет издание Financial Times.
Отмечается, что правительство государства приняло решение выплачивать гражданам по 300 долларов. В первую очередь выплаты получат 14,5 миллиона человек из уязвимых слоев населения, а также люди с ограниченными возможностями.
Согласно информации статьи, выплаты положены гражданам, которым исполнится 16 лет до 30 сентября 2024 года. При этом уточняется, что их ежемесячный доход не должен превышать двух тысяч долларов, а на банковских счетах должно быть не более 15,3 тысячи долларов.
Газета пишет, что вышеуказанная программа начала действовать с 25 сентября текущего года. Власти заложили на нее 13,7 миллиарда долларов.
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