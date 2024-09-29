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"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США
"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США
Визит Зеленского в США, в ходе которого государства Запада отказались поддержать киевский "план победы", обернется для украинского лидера серьезными проблемами, | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T20:10+0300
2024-09-29T20:10+0300
2024-09-29T20:11+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Визит Зеленского в США, в ходе которого государства Запада отказались поддержать киевский "план победы", обернется для украинского лидера серьезными проблемами, предупреждает "Страна.ua", ссылаясь на источник в политических кругах. Как отметил собеседник издания, "Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил". Теперь же, когда Зеленский не получил ни разрешения наносить удары по России западным оружием, ни одобрения "плана победы", результат его визита в США, по словам источника "Страна.ua", выглядит как его "серьезное поражение".Также источник издания отметил, что сегодня СМИ активно обсуждают разочарование политических кругов Запада в курсе, который проводит Зеленский. Если же ситуация на фронте ухудшится еще больше, то внутриполитические проблемы для властей Украины начнут нарастать как снежный ком, предупредил собеседник "Страна.ua".
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Политика, Владимир Зеленский, США, экспертное мнение
"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США
"Страна.ua": отказ Запада от "плана победы" стал поражением Зеленского
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ.
Визит Зеленского в США, в ходе которого государства Запада отказались поддержать киевский "план победы", обернется для украинского лидера серьезными проблемами, предупреждает "Страна.ua
", ссылаясь на источник в политических кругах.
Как отметил собеседник издания, "Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы". Слишком много и категорично он на это ставил".
Теперь же, когда Зеленский не получил ни разрешения наносить удары по России западным оружием, ни одобрения "плана победы", результат его визита в США, по словам источника "Страна.ua", выглядит как его "серьезное поражение".
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Также источник издания отметил, что сегодня СМИ активно обсуждают разочарование политических кругов Запада в курсе, который проводит Зеленский. Если же ситуация на фронте ухудшится еще больше, то внутриполитические проблемы для властей Украины начнут нарастать как снежный ком, предупредил собеседник "Страна.ua".