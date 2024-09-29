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"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского
"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского - 29.09.2024, ПРАЙМ
"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского
Владимир Зеленский сегодня не в состоянии самостоятельно проводить политику по всем направлениям. С таким заявлением выступил в своем блоге на YouTube... | 29.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-29T22:28+0300
2024-09-29T22:28+0300
2024-09-29T22:28+0300
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сегодня не в состоянии самостоятельно проводить политику по всем направлениям. С таким заявлением выступил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его утверждению, "Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, бедненький"."Он (Зеленский - прим. ред.) такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — заявил Соскин.Вместе с тем бывший советник Кучмы охарактеризовал действия Зеленского, в том числе его визит в Соединенные Штаты, как абсурд, подчеркнув, что государство в таких условиях не может функционировать."Это значит будет развал, конец государства", — подытожил бывший советник.
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владимир зеленский, политика, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, политика, экспертное мнение
"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского
Соскин: Зеленский не может свободно двигаться во всех направлениях
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ
. Владимир Зеленский сегодня не в состоянии самостоятельно проводить политику по всем направлениям. С таким заявлением выступил в своем блоге
на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его утверждению, "Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, бедненький".
"Он (Зеленский - прим. ред.) такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — заявил Соскин.
Вместе с тем бывший советник Кучмы охарактеризовал действия Зеленского, в том числе его визит в Соединенные Штаты, как абсурд, подчеркнув, что государство в таких условиях не может функционировать.
"Стал заложником". В Киеве Зеленскому пророчат проблемы из-за визита в США
"Это значит будет развал, конец государства", — подытожил бывший советник.