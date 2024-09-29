https://1prime.ru/20240929/zelenskiy-851854096.html

"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского

"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского - 29.09.2024, ПРАЙМ

"Он такое натворил..." В Киеве набросились на Зеленского

Владимир Зеленский сегодня не в состоянии самостоятельно проводить политику по всем направлениям. С таким заявлением выступил в своем блоге на YouTube... | 29.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-29T22:28+0300

2024-09-29T22:28+0300

2024-09-29T22:28+0300

политика

владимир зеленский

политика

экспертное мнение

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский сегодня не в состоянии самостоятельно проводить политику по всем направлениям. С таким заявлением выступил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его утверждению, "Зеленский фактически обложен красными флажками, и он мечется, бедненький"."Он (Зеленский - прим. ред.) такое натворил, что уже вообще непонятно, куда бежать и что делать. Практически Зеленский сегодня уже не может двигаться свободно во всех направлениях", — заявил Соскин.Вместе с тем бывший советник Кучмы охарактеризовал действия Зеленского, в том числе его визит в Соединенные Штаты, как абсурд, подчеркнув, что государство в таких условиях не может функционировать."Это значит будет развал, конец государства", — подытожил бывший советник.

https://1prime.ru/20240929/zelenskiy-851853184.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, политика, экспертное мнение