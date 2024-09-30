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Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца
Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца - 30.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T19:09+0300
2024-09-30T19:09+0300
2024-09-30T19:10+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,03%, до 2 857,56 пункта, долларовый РТС – на 0,58%, до 965,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43%, до 996,46 пункта. За месяц индекс Мосбиржи вырос на 7,82%, РТС - на 5,47%.
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россия, фондовый рынок, рост
Экономика, РОССИЯ, фондовый рынок, рост
Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца
Рынок акций РФ в основную сессию снизился на 0,03%, но за месяц вырос на 7,82%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,03%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,03%, до 2 857,56 пункта, долларовый РТС – на 0,58%, до 965,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43%, до 996,46 пункта.
Российский рынок акций показал незначительное снижение
За месяц индекс Мосбиржи вырос на 7,82%, РТС - на 5,47%.