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Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца

Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца - 30.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал заметный рост по итогам месяца

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T19:09+0300

2024-09-30T19:09+0300

2024-09-30T19:10+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,03%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,03%, до 2 857,56 пункта, долларовый РТС – на 0,58%, до 965,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,43%, до 996,46 пункта. За месяц индекс Мосбиржи вырос на 7,82%, РТС - на 5,47%.

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россия, фондовый рынок, рост