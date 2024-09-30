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Российский "зеленый" алюминий завоевывает рынок Китая

Российский "зеленый" алюминий завоевывает рынок Китая - 30.09.2024, ПРАЙМ

Российский "зеленый" алюминий завоевывает рынок Китая

"Русал" последовательно расширяет присутствие российского "зеленого" алюминия на китайском рынке, холдинг стал первой международной компанией, которая прошла... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T18:18+0300

2024-09-30T18:18+0300

2024-09-30T18:19+0300

экономика

русал

алюминий

китай

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. "Русал" последовательно расширяет присутствие российского "зеленого" алюминия на китайском рынке, холдинг стал первой международной компанией, которая прошла процедуру сертификации Green Power Aluminium, сообщили в "Русале". "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал первой международной компанией, прошедшей процедуру сертификации Green Power Aluminium (GPA)... Итоги сертификации стали очередным этапом последовательного расширения присутствия российской алюминиевой компании на китайском рынке", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании - Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ), мощностью более 1 миллиона тонн алюминия в год каждый, а также Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) мощностью 425 тысяч тонн в год. Все три завода подтвердили соответствие нормативным стандартам, установленным в рамках инициативы Green Power Aluminium, уточняют в компании. "В настоящее время Тайшетский и Саяногорский алюминиевые заводы "Русала" также находятся в процессе сертификации. Мы планируем расширять сотрудничество с китайскими партнерами, внедряя инновационные подходы и устойчивые практики по всей цепочке создания стоимости", - приводятся в релизе слова генерального директора "Русала" Евгения Никитина. Сертификат Green Power Aluminium подтверждает использование возобновляемых источников энергии (солнечной, гидро-, ветровой и геотермальной) при производстве первичного металла - более 99% электроэнергии для выпуска металла "Русал" получает как раз из возобновляемых источников, следует из сообщения. Сам процесс сертификации проходит в два этапа: дистанционный анализ на основе предоставленной информации, а затем - экспертная оценка непосредственно на производственных площадках, добавляют в компании. В релизе подчеркивают, что Китай демонстрирует спрос на российский "крылатый" металл, который находит широкое применение в "зеленом" строительстве, в производстве автомобилей, в первую очередь электрокаров, в создании энергетической инфраструктуры, включая отрасль солнечной энергетики.

https://1prime.ru/20240927/rusal-851825958.html

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русал, алюминий, китай