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Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи
Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи - 30.09.2024, ПРАЙМ
Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи
Как правильно работать с коробкой передач и сцеплением в автомобиле, чтобы продлить срок их службы и избежать дорогостоящего ремонта, в беседе с изданием... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T16:19+0300
2024-09-30T16:26+0300
управление
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Как правильно работать с коробкой передач и сцеплением в автомобиле, чтобы продлить срок их службы и избежать дорогостоящего ремонта, в беседе с изданием 32CARS.RU рассказал автомеханик Алексей Степанцов.По его словам, не воителям не стоит без нужды держать руку на рычаге переключения передач, потому что это вызывает износ вилок и других элементов механизма трансмиссии.Вместе с тем Степанцов не рекомендует "резко и агрессивно" переключать передачи - из-за этого изнашиваются синхронизаторы. Примечательно, что и слишком медленно их переключать тоже не стоит, особенно, если не полностью выжато сцепление, - так можно повредить коробку передач. Переключать передачи, как считает автомеханик, следует плавно и быстро - без излишних усилий.Также он отметил, что из-за неполного выжимания педали сцепления двигатель не полностью отсоединяется от трансмиссии - отсюда трение и повреждения. А чтобы не изнашивать выжимной подшипник, водителю не стоит держать ногу на педали сцепления.Водителям автомобилей с "автоматом" Степанцов не советует переключать в режимы "R" (задний ход) или "P" (парковка) до полной остановки машины, чтобы не повредить трансмиссию. При этом использование ручного тормоза при парковке поможет снизить нагрузку на коробку передач.
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управление, рекомендации
управление, рекомендации
16:19 30.09.2024 (обновлено: 16:26 30.09.2024)
 

Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи

© fotolia.com / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© fotolia.com / George Dolgikh
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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Как правильно работать с коробкой передач и сцеплением в автомобиле, чтобы продлить срок их службы и избежать дорогостоящего ремонта, в беседе с изданием 32CARS.RU рассказал автомеханик Алексей Степанцов.
По его словам, не воителям не стоит без нужды держать руку на рычаге переключения передач, потому что это вызывает износ вилок и других элементов механизма трансмиссии.
Вместе с тем Степанцов не рекомендует "резко и агрессивно" переключать передачи - из-за этого изнашиваются синхронизаторы. Примечательно, что и слишком медленно их переключать тоже не стоит, особенно, если не полностью выжато сцепление, - так можно повредить коробку передач. Переключать передачи, как считает автомеханик, следует плавно и быстро - без излишних усилий.
Также он отметил, что из-за неполного выжимания педали сцепления двигатель не полностью отсоединяется от трансмиссии - отсюда трение и повреждения. А чтобы не изнашивать выжимной подшипник, водителю не стоит держать ногу на педали сцепления.
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Водителям автомобилей с "автоматом" Степанцов не советует переключать в режимы "R" (задний ход) или "P" (парковка) до полной остановки машины, чтобы не повредить трансмиссию. При этом использование ручного тормоза при парковке поможет снизить нагрузку на коробку передач.
 
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