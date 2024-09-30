https://1prime.ru/20240930/avto-851869845.html

Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи

Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи - 30.09.2024, ПРАЙМ

Водителям объяснили, насколько вредно медленно переключать передачи

Как правильно работать с коробкой передач и сцеплением в автомобиле, чтобы продлить срок их службы и избежать дорогостоящего ремонта, в беседе с изданием... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T16:19+0300

2024-09-30T16:19+0300

2024-09-30T16:26+0300

управление

рекомендации

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МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Как правильно работать с коробкой передач и сцеплением в автомобиле, чтобы продлить срок их службы и избежать дорогостоящего ремонта, в беседе с изданием 32CARS.RU рассказал автомеханик Алексей Степанцов.По его словам, не воителям не стоит без нужды держать руку на рычаге переключения передач, потому что это вызывает износ вилок и других элементов механизма трансмиссии.Вместе с тем Степанцов не рекомендует "резко и агрессивно" переключать передачи - из-за этого изнашиваются синхронизаторы. Примечательно, что и слишком медленно их переключать тоже не стоит, особенно, если не полностью выжато сцепление, - так можно повредить коробку передач. Переключать передачи, как считает автомеханик, следует плавно и быстро - без излишних усилий.Также он отметил, что из-за неполного выжимания педали сцепления двигатель не полностью отсоединяется от трансмиссии - отсюда трение и повреждения. А чтобы не изнашивать выжимной подшипник, водителю не стоит держать ногу на педали сцепления.Водителям автомобилей с "автоматом" Степанцов не советует переключать в режимы "R" (задний ход) или "P" (парковка) до полной остановки машины, чтобы не повредить трансмиссию. При этом использование ручного тормоза при парковке поможет снизить нагрузку на коробку передач.

https://1prime.ru/20240930/avtovaz-851857885.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

управление, рекомендации