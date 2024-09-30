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Раскрыто, какие автомобили предпочитают россияне - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, какие автомобили предпочитают россияне
Раскрыто, какие автомобили предпочитают россияне - 30.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какие автомобили предпочитают россияне
Автомобильный эксперт, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал порталу Aif.ru, какими критериями руководствуются россияне... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T10:29+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал порталу Aif.ru, какими критериями руководствуются россияне при выборе автомобиля.Так, согласно данным опроса, больше половины респондентов (62 процента) предпочитают машины нейтральных оттенков, самым популярным цветом стал серый (этот цвет выбрали 27 процентов).Однако, как рассказал эксперт, если говорить о продажах, то тут в лидеры вышли белый и черный цвета. По данным Тимофеева, белую машину, например, проще продать на вторичном рынке.Кроме того, россияне уделяют внимание типу кузова. Так, самым востребованным оказался кроссовер, который выбрали 38 процентов опрошенных. Отмечается, что это обусловлено их универсальностью.Исследование показало, что 30 процентов респондентов предпочитают машины европейского производства, так как они комфортные, надежные, а также оснащены "зимним" пакетом опций, что особенно актуально для российского климата.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
10:29 30.09.2024 (обновлено: 10:40 30.09.2024)
 
Раскрыто, какие автомобили предпочитают россияне

Эксперты: нейтральные цвета и зимний пакет играют ключевую роль при выборе авто

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосквич
Москвич - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Автомобильный эксперт, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал порталу Aif.ru, какими критериями руководствуются россияне при выборе автомобиля.
Так, согласно данным опроса, больше половины респондентов (62 процента) предпочитают машины нейтральных оттенков, самым популярным цветом стал серый (этот цвет выбрали 27 процентов).
Однако, как рассказал эксперт, если говорить о продажах, то тут в лидеры вышли белый и черный цвета. По данным Тимофеева, белую машину, например, проще продать на вторичном рынке.
Кроме того, россияне уделяют внимание типу кузова. Так, самым востребованным оказался кроссовер, который выбрали 38 процентов опрошенных. Отмечается, что это обусловлено их универсальностью.
Исследование показало, что 30 процентов респондентов предпочитают машины европейского производства, так как они комфортные, надежные, а также оснащены "зимним" пакетом опций, что особенно актуально для российского климата.
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