https://1prime.ru/20240930/avtovaz-851857885.html

Россиянам назвали пять самых популярных моделей "АвтоВАЗа"

Россиянам назвали пять самых популярных моделей "АвтоВАЗа" - 30.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали пять самых популярных моделей "АвтоВАЗа"

Самым популярным автомобилем российского "АвтоВАЗа" в первые шесть месяцев 2024 года стала Lada Granta, следует из исследования сервиса "Авито Авто", его... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T09:50+0300

2024-09-30T09:50+0300

2024-09-30T09:50+0300

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автоваз

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Самым популярным автомобилем российского "АвтоВАЗа" в первые шесть месяцев 2024 года стала Lada Granta, следует из исследования сервиса "Авито Авто", его результаты приводит издание "Газета.Ru".Так, сообщается, что вышеуказанная модель заняла 9,2 процента от общего спроса на новые машины. За Granta оследовала Niva Legend (5,6 процента), замыкает тройку лидеров Lada Vesta с результатом в 5,3 процента. Помимо перечисленных автомобилей, в топ-5 по востребованности также вошли Niva Travel и Vesta Cross, которые заняли 1,8 и 1,4 процента соответственно. При этом уточняется, что последняя показала наиболее существенный рост спроса в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Как сообщил изданию руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Артем Хомутинников, автомобили АвтоВАЗа демонстрирую такую популярность на фоне того, что в данном сегменте у бренда небольшая конкуренция.

https://1prime.ru/20240927/krossover-851821370.html

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россия, автоваз, lada, авторынок рф