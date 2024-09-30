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Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем

Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем - 30.09.2024, ПРАЙМ

Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем

Центральная Азия становится ключевым регионом в геополитической борьбе между США и Китаем, пишет турецкое издание Daily Sabah. | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T11:32+0300

2024-09-30T11:32+0300

2024-09-30T11:32+0300

центральная азия

сша

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Центральная Азия становится ключевым регионом в геополитической борьбе между США и Китаем, пишет турецкое издание Daily Sabah.США пересматривают свою внешнюю политику, делая акцент на экономическом прагматизме и реализме. Со своей стороны, Китай усиливает свое влияние в регионе, инвестируя в инфраструктуру и энергетику.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтимулируя инвестиции и реформы в Центральной Азии, США стремятся к снижению зависимости этого региона от России и Китая. В геополитической игре стратегия США побуждает Китай сосредотачивать ресурсы на морских операциях, что потенциально ослабляет его влияние в Центральной Азии.При этом Китай вкладывает значительные средства в инфраструктуру и энергетику Центральной Азии, что способствует росту торговли. КНР является крупнейшим покупателем энергоресурсов из Центральной Азии, что усиливает его зависимость от региона, играющего ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая и в качестве транзитного маршрута для торговли и инвестиций.Для США регион приобретает важность в контексте сдерживания влияния Китая и укрепления своих позиций.Недавнее исследование Central Asia Barometer показало рост беспокойства по поводу китайских инвестиций в Казахстане и Киргизии. В последней негативное восприятие китайской экономической деятельности привело к протестам против развития месторождения Кумтор. Проект "Один пояс — один путь" теряет популярность среди населения Таджикистана. Киргизия и Таджикистан имеют значительные долги перед Китаем, что вызывает недовольство.На этом фоне США призывают регион использовать свое стратегическое положение для противостояния китайской политике.Как полагает автор, период смены альянсов и появления новых возможностей способен принести Центральной Азии процветание и независимость. Ключевую роль могла бы сыграть Организация тюркских государств."По мере развития событий большой геополитической игры роль Центральной Азии становится все значительнее, что делает ее критически важной как для американской стратегии, так и для глобальной", — подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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центральная азия

сша

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центральная азия, сша, китай, россия