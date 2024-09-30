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Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем
Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем - 30.09.2024, ПРАЙМ
Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем
Центральная Азия становится ключевым регионом в геополитической борьбе между США и Китаем, пишет турецкое издание Daily Sabah. | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T11:32+0300
2024-09-30T11:32+0300
центральная азия
сша
китай
россия
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Центральная Азия становится ключевым регионом в геополитической борьбе между США и Китаем, пишет турецкое издание Daily Sabah.США пересматривают свою внешнюю политику, делая акцент на экономическом прагматизме и реализме. Со своей стороны, Китай усиливает свое влияние в регионе, инвестируя в инфраструктуру и энергетику.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтимулируя инвестиции и реформы в Центральной Азии, США стремятся к снижению зависимости этого региона от России и Китая. В геополитической игре стратегия США побуждает Китай сосредотачивать ресурсы на морских операциях, что потенциально ослабляет его влияние в Центральной Азии.При этом Китай вкладывает значительные средства в инфраструктуру и энергетику Центральной Азии, что способствует росту торговли. КНР является крупнейшим покупателем энергоресурсов из Центральной Азии, что усиливает его зависимость от региона, играющего ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая и в качестве транзитного маршрута для торговли и инвестиций.Для США регион приобретает важность в контексте сдерживания влияния Китая и укрепления своих позиций.Недавнее исследование Central Asia Barometer показало рост беспокойства по поводу китайских инвестиций в Казахстане и Киргизии. В последней негативное восприятие китайской экономической деятельности привело к протестам против развития месторождения Кумтор. Проект "Один пояс — один путь" теряет популярность среди населения Таджикистана. Киргизия и Таджикистан имеют значительные долги перед Китаем, что вызывает недовольство.На этом фоне США призывают регион использовать свое стратегическое положение для противостояния китайской политике.Как полагает автор, период смены альянсов и появления новых возможностей способен принести Центральной Азии процветание и независимость. Ключевую роль могла бы сыграть Организация тюркских государств."По мере развития событий большой геополитической игры роль Центральной Азии становится все значительнее, что делает ее критически важной как для американской стратегии, так и для глобальной", — подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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центральная азия, сша, китай, россия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, США, КИТАЙ, РОССИЯ
11:32 30.09.2024
 
Ключевой регион. Возникла новая арена борьбы между США и Китаем

DS: Центральная Азия стала новым фронтом соперничества между США и КНР

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Центральная Азия становится ключевым регионом в геополитической борьбе между США и Китаем, пишет турецкое издание Daily Sabah.
США пересматривают свою внешнюю политику, делая акцент на экономическом прагматизме и реализме. Со своей стороны, Китай усиливает свое влияние в регионе, инвестируя в инфраструктуру и энергетику.
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Стимулируя инвестиции и реформы в Центральной Азии, США стремятся к снижению зависимости этого региона от России и Китая. В геополитической игре стратегия США побуждает Китай сосредотачивать ресурсы на морских операциях, что потенциально ослабляет его влияние в Центральной Азии.
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При этом Китай вкладывает значительные средства в инфраструктуру и энергетику Центральной Азии, что способствует росту торговли. КНР является крупнейшим покупателем энергоресурсов из Центральной Азии, что усиливает его зависимость от региона, играющего ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая и в качестве транзитного маршрута для торговли и инвестиций.
Для США регион приобретает важность в контексте сдерживания влияния Китая и укрепления своих позиций.
Недавнее исследование Central Asia Barometer показало рост беспокойства по поводу китайских инвестиций в Казахстане и Киргизии. В последней негативное восприятие китайской экономической деятельности привело к протестам против развития месторождения Кумтор. Проект "Один пояс — один путь" теряет популярность среди населения Таджикистана. Киргизия и Таджикистан имеют значительные долги перед Китаем, что вызывает недовольство.
На этом фоне США призывают регион использовать свое стратегическое положение для противостояния китайской политике.
Как полагает автор, период смены альянсов и появления новых возможностей способен принести Центральной Азии процветание и независимость. Ключевую роль могла бы сыграть Организация тюркских государств.
"По мере развития событий большой геополитической игры роль Центральной Азии становится все значительнее, что делает ее критически важной как для американской стратегии, так и для глобальной", — подчеркивается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯСШАКИТАЙРОССИЯ
 
 
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