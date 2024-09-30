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Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на АЗС Москвы

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на АЗС Москвы - 30.09.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на АЗС Москвы

Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 23 по 30 сентября выросла в среднем на 2 копейки, до 54,03 рубля за литр, марка Аи-95 подорожала в... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T13:27+0300

2024-09-30T13:27+0300

2024-09-30T13:27+0300

экономика

москва

бензин

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на заправках Москвы за неделю с 23 по 30 сентября выросла в среднем на 2 копейки, до 54,03 рубля за литр, марка Аи-95 подорожала в среднем на 5 копеек - до 60,03 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Ранее, с 16 по 23 сентября, бензин обеих марок подешевел на АЗС Москвы - впервые с зимы. Что касается цены на Аи-100, то за отчетный период марка подорожала на 40 копеек в среднем - до 81,69 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Газпром нефти" и "Татнефти". В среднем за неделю его стоимость поднялась на 1 копейку - до 66,08 рубля за литр. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. В проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, который Минэкономразвития ранее внесло в кабмин, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить запрет на экспорт дизтоплива, по мнению профильных ведомств, не требуется.

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москва, бензин