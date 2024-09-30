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Бензин Аи-95 подешевел на бирже в России

Бензин Аи-95 подешевел на бирже в России - 30.09.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 подешевел на бирже в России

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась после роста пятницы - на 1,55%, до 64 689... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T17:37+0300

2024-09-30T17:37+0300

2024-09-30T17:37+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась после роста пятницы - на 1,55%, до 64 689 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В конце августа бензин Аи-95 все ближе подходил к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Однако на протяжении сентября марка практически непрерывно дешевела. Кроме того, в понедельник цена Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,13% - до 60 267 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо по итогам торгового дня также подешевело - на 0,72%, до 60 958 рублей за тонну. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,5% - до 35 226 рублей, авиакеросина - на 0,14%, до 79 881 рубля. При этом стоимость мазута снизилась на 0,08%, до 30 513 рублей за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.

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россия, бензин, биржа