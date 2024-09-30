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Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете - 30.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете - 30.09.2024, ПРАЙМ
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете
Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:33+0300
2024-09-30T12:33+0300
экономика
правительство рф
социальные выплаты
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств, сообщает пресс-служба кабинета министров."При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом", - отмечается в сообщении.На помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта заложено более 130 миллиардов рублей.Кроме того, свыше 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, которые нуждаются в такой помощи.
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правительство рф, социальные выплаты, бюджет
Экономика, Правительство РФ, социальные выплаты, бюджет
12:33 30.09.2024
 
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете

Правительство в проекте бюджета исходило из необходимости исполнения соцобязательств

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом", - отмечается в сообщении.
На помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта заложено более 130 миллиардов рублей.
Кроме того, свыше 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, которые нуждаются в такой помощи.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета
12:19
 
ЭкономикаПравительство РФсоциальные выплатыбюджет
 
 
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