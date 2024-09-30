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Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете

Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете - 30.09.2024, ПРАЙМ

Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете

Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств,... | 30.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-30T12:33+0300

2024-09-30T12:33+0300

2024-09-30T12:33+0300

экономика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств, сообщает пресс-служба кабинета министров."При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом", - отмечается в сообщении.На помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта заложено более 130 миллиардов рублей.Кроме того, свыше 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, которые нуждаются в такой помощи.

https://1prime.ru/20240930/minfin-851862876.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, социальные выплаты, бюджет