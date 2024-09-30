https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851863102.html
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете - 30.09.2024, ПРАЙМ
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете
Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:33+0300
2024-09-30T12:33+0300
2024-09-30T12:33+0300
экономика
правительство рф
социальные выплаты
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств, сообщает пресс-служба кабинета министров."При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом", - отмечается в сообщении.На помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта заложено более 130 миллиардов рублей.Кроме того, свыше 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, которые нуждаются в такой помощи.
https://1prime.ru/20240930/minfin-851862876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, социальные выплаты, бюджет
Экономика, Правительство РФ, социальные выплаты, бюджет
Правительство рассказало об исполнении соцобязательств в новом бюджете
Правительство в проекте бюджета исходило из необходимости исполнения соцобязательств
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство России в ходе формирования проекта бюджета на на 2025-2027 годы исходило из необходимости исполнения перед гражданами социальных обязательств, сообщает пресс-служба кабинета министров.
"При формировании проекта нового трёхлетнего бюджета правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом", - отмечается в сообщении.
На помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта заложено более 130 миллиардов рублей.
Кроме того, свыше 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, которые нуждаются в такой помощи.
В Минфине назвали ключевые приоритеты проекта федерального бюджета