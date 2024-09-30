https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851863355.html
В проект бюджета включили поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей
В проект бюджета включили поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей - 30.09.2024, ПРАЙМ
В проект бюджета включили поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей
роект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей ежегодно,... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T12:38+0300
2024-09-30T12:38+0300
2024-09-30T12:38+0300
экономика
россия
минфин
бюджет
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей ежегодно, заявила пресс-служба Министерства финансов России.Отмечается, что эти средства будут использованы, в частности, на реализацию национальных проектов, на которые выделено около одного триллиона рублей в год. Общая сумма финансовой поддержки регионов будет постепенно увеличиваться: в 2025 году - 3,26 триллиона рублей, в 2026 году - 3,29 триллиона рублей и в 2027 году - 3,32 триллиона рублей.Данный проект бюджета будет значительно способствовать развитию региональной экономики и содействовать реализации приоритетных национальных проектов.
https://1prime.ru/20240930/byudzhet-851863117.html
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россия, минфин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Минфин, бюджет
В проект бюджета включили поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей
Минфин: проект бюджета включает поддержку регионов по 3,3 трлн рублей ежегодно
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает поддержку регионов в размере 3,3 триллиона рублей ежегодно, заявила пресс-служба Министерства финансов России.
Отмечается, что эти средства будут использованы, в частности, на реализацию национальных проектов, на которые выделено около одного триллиона рублей в год. Общая сумма финансовой поддержки регионов будет постепенно увеличиваться: в 2025 году - 3,26 триллиона рублей, в 2026 году - 3,29 триллиона рублей и в 2027 году - 3,32 триллиона рублей.
Данный проект бюджета будет значительно способствовать развитию региональной экономики и содействовать реализации приоритетных национальных проектов.
Минфин оценил объем средств в бюджете, заложенных на обороноспособность РФ