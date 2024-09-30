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Силуанов назвал хорошей долю нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
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Силуанов назвал хорошей долю нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году
Силуанов назвал хорошей долю нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал хорошей долю нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году
Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%, и это хорошо - Россия уходит от нефтегазовой зависимости, сообщил министр финансов РФ... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:22+0300
2024-09-30T15:43+0300
россия
бюджет
нефтегазовые доходы
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%, и это хорошо - Россия уходит от нефтегазовой зависимости, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Рост доходов в основном заложен от экономики, связанной с внутренним производством, с переработкой. Мы всегда смотрим и соотносим доходы, которые получены от нефтегазового сектора или от ненефтегазового сектора. Доля доходов, полученных от нефтегазового сектора, будет постепенно сокращаться, и мы видим за счет внутреннего производства будут поступать и дополнительные доходы", - сказал Силуанов в интервью о внесении в Госдуму законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в эфире телеканала "Россия 24"."Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам - 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо - мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах, это создает большую устойчивость для бюджетной конструкции", - отметил министр.
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россия, бюджет, нефтегазовые доходы
РОССИЯ, бюджет, нефтегазовые доходы
15:22 30.09.2024 (обновлено: 15:43 30.09.2024)
 
Силуанов назвал хорошей долю нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году

Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2025 году составит 27%

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%, и это хорошо - Россия уходит от нефтегазовой зависимости, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Рост доходов в основном заложен от экономики, связанной с внутренним производством, с переработкой. Мы всегда смотрим и соотносим доходы, которые получены от нефтегазового сектора или от ненефтегазового сектора. Доля доходов, полученных от нефтегазового сектора, будет постепенно сокращаться, и мы видим за счет внутреннего производства будут поступать и дополнительные доходы", - сказал Силуанов в интервью о внесении в Госдуму законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в эфире телеканала "Россия 24".
"Доля нефтегазовых доходов в следующем году составит менее 30%, если быть точным, по нашим расчетам - 27%. Это ниже, чем во все предыдущие годы, и это хорошо - мы отходим от нефтегазовой зависимости в наших бюджетных доходах, это создает большую устойчивость для бюджетной конструкции", - отметил министр.
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РОССИЯбюджетнефтегазовые доходы
 
 
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