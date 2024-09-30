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Стало известно, сколько получит бюджет России от дивидендов в 2025 году
Стало известно, сколько получит бюджет России от дивидендов в 2025 году - 30.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько получит бюджет России от дивидендов в 2025 году
Доходы бюджета России в 2024 году от выплаты дивидендов ожидаются на уровне 755,8 миллиарда рублей, в 2025 году - 786,4 миллиарда, следует из пояснительной... | 30.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-30T15:30+0300
2024-09-30T15:30+0300
2024-09-30T15:30+0300
экономика
россия
бюджет
дивиденды
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета России в 2024 году от выплаты дивидендов ожидаются на уровне 755,8 миллиарда рублей, в 2025 году - 786,4 миллиарда, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. В понедельник кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В соответствии с документом, доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации (включая дивиденды ПАО "Сбербанк") по годам составят: в 2024 году - 755,815 миллиарда рублей, в 2025 году - 786,438 миллиарда рублей, в 2026 году - 788,489 миллиарда рублей, в 2027 году - 834,231 миллиарда рублей. "На динамику поступлений доходов в первую очередь оказали влияние ожидаемые изменения уровня процентных ставок и объема остатка средств на едином счете федерального бюджета, динамики прогнозируемой чистой прибыли хозяйственных обществ и Банка России, а также изменения курса доллара США", - указано в документе.
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россия, бюджет, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, бюджет, дивиденды
Стало известно, сколько получит бюджет России от дивидендов в 2025 году
Бюджет России в 2025 году получит от дивидендов 786,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Доходы бюджета России в 2024 году от выплаты дивидендов ожидаются на уровне 755,8 миллиарда рублей, в 2025 году - 786,4 миллиарда, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
В понедельник кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
В соответствии с документом, доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации (включая дивиденды ПАО "Сбербанк") по годам составят: в 2024 году - 755,815 миллиарда рублей, в 2025 году - 786,438 миллиарда рублей, в 2026 году - 788,489 миллиарда рублей, в 2027 году - 834,231 миллиарда рублей.
"На динамику поступлений доходов в первую очередь оказали влияние ожидаемые изменения уровня процентных ставок и объема остатка средств на едином счете федерального бюджета, динамики прогнозируемой чистой прибыли хозяйственных обществ и Банка России, а также изменения курса доллара США", - указано в документе.